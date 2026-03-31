PPF से लेकर सुकन्या समृद्धि तक… सरकार ने नहीं बढ़ाई ब्याज दरें, जानिए आपकी बचत पर क्या होगा असर?

इन सभी योजनाओं में सुकन्या समृद्धि सबसे अधिक 8.2 प्रतिशत ब्याज दे रही है। इसके बाद NSC 7.7 प्रतिशत, KVP 7.5 प्रतिशत और PPF 7.1 प्रतिशत पर है। लेकिन केवल ब्याज दर से तस्वीर पूरी नहीं होती। PPF और सुकन्या समृद्धि योजना EEE यानी exempt-exempt-exempt श्रेणी में आती हैं। इसका मतलब है कि जमा की गई रकम, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी राशि- तीनों पर कोई टैक्स नहीं लगता। यही कारण है कि टैक्स के बाद शुद्ध रिटर्न के हिसाब से ये योजनाएं अभी भी कई बैंक FD और अन्य निवेश विकल्पों से आगे निकल जाती हैं।