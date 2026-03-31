31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

PPF से लेकर सुकन्या समृद्धि तक… सरकार ने नहीं बढ़ाई ब्याज दरें, जानिए आपकी बचत पर क्या होगा असर?

small savings rate: सरकार ने एक बार फिर छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें नहीं बढ़ाईं। PPF से लेकर सुकन्या तक सब जस के तस हैं। लेकिन फिर भी ये बेहतर विकल्प क्यों है जानिए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Mar 31, 2026

Interest rates on savings schemes like PPF, NSC, Sukanya Samriddhi remain unchanged

सरकार 8 तिमाही से ब्याज दरें नहीं बढ़ा रही। फोटो: एआइ

केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2026 के लिए वित्त मंत्रालय ने PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना और किसान विकास पत्र सहित सभी प्रमुख योजनाओं की दरें पहले की तरह ही रखने का फैसला किया है। देश भर में करोड़ों परिवार इन योजनाओं में अपनी गाढ़ी कमाई जमा करते हैं और इस फैसले का सीधा असर उनकी जेब पर पड़ता है।

8 तिमाही से ब्याज दरें जस की तस

यह लगातार आठवीं तिमाही है जब सरकार ने लघु बचत योजनाओं की दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इससे पहले छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में आखिरी बदलाव वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में हुआ था, जब कुछ चुनिंदा योजनाओं में हल्की बढ़ोतरी की गई थी। इसका मतलब यह है कि पिछले दो साल से अधिक समय से पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने वालों को न कोई राहत मिली और न कोई झटका।

जो दर जनवरी-मार्च 2026 में थी, वही अप्रैल-जून 2026 में भी रहेगी। आम बचतकर्ता के नजरिए से देखें तो स्थिरता भले ही गांरटीकृत होती है, लेकिन जब बाजार में दूसरे निवेश विकल्प बेहतर रिटर्न दे रहे हों तो यह ठहराव चिंता का विषय भी बन जाता है।

सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही ब्याज?

यह सवाल हर बचतकर्ता के मन में उठता है कि सरकार इन योजनाओं की दरें क्यों नहीं बढ़ा रही? इसका जवाब सरकार की अपनी आर्थिक मजबूरी में छुपा है। दरअसल सरकार इन छोटी बचत योजनाओं के जरिए आम जनता से सीधे उधार लेती है और यह उसके लिए कर्ज जुटाने का एक बड़ा जरिया है। अगर ब्याज दर बढ़ाई जाए तो सरकार का उधार लेना महंगा हो जाएगा और राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। दूसरी तरफ नीतिगत ब्याज दरें भी पिछली कई तिमाहियों से स्थिर हैं जिससे सरकार को दरें बदलने की कोई तत्काल जरूरत भी नहीं दिखती।

योजना का नामब्याज दर
सुकन्या समृद्धि योजना8.2%
राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट (NSC)7.7%
किसान विकास पत्र (KVP)7.5% (115 महीने में मैच्योर)
मासिक आय योजना (MIS)7.4%
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)7.1%
3 साल का सावधि जमा (टर्म डिपॉजिट)7.1%
पोस्ट ऑफिस बचत खाता4%
प्रमुख योजनाओं के लिए दरें।

सुकन्या और PPF क्यों है बेहतर?

इन सभी योजनाओं में सुकन्या समृद्धि सबसे अधिक 8.2 प्रतिशत ब्याज दे रही है। इसके बाद NSC 7.7 प्रतिशत, KVP 7.5 प्रतिशत और PPF 7.1 प्रतिशत पर है। लेकिन केवल ब्याज दर से तस्वीर पूरी नहीं होती। PPF और सुकन्या समृद्धि योजना EEE यानी exempt-exempt-exempt श्रेणी में आती हैं। इसका मतलब है कि जमा की गई रकम, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी राशि- तीनों पर कोई टैक्स नहीं लगता। यही कारण है कि टैक्स के बाद शुद्ध रिटर्न के हिसाब से ये योजनाएं अभी भी कई बैंक FD और अन्य निवेश विकल्पों से आगे निकल जाती हैं।

असली रिटर्न बहुत कम और लंबा लॉक-इन

इन योजनाओं की असली परीक्षा तब होती है जब ब्याज दर में से महंगाई की दर घटाई जाए। देश में खुदरा महंगाई 4 से 6 प्रतिशत के बीच बनी हुई है। ऐसे में PPF का 7.1 प्रतिशत ब्याज वास्तव में महज 1 से 3 प्रतिशत का असली फायदा देता है। इसके साथ ही इन योजनाओं में पैसा लंबे समय तक फंसा रहता है। जैसे PPF में 15 साल और सुकन्या समृद्धि में बेटी के 21 साल की उम्र तक। अगर इस बीच बाजार में ब्याज दरें बढ़ीं और बेहतर विकल्प आए तो आप उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे।

ये भी पढ़ें

New ATM Rules: 1 अप्रैल से बदल रहे हैं एटीएम से जुड़े ये नियम, आपके लिए जानना जरूरी
कारोबार
ATM rules 2026: Major changes to ATM regulations will come into effect from April 1. This primarily involves HDFC and PNB banks.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rbi

आरबीआई मौद्रिक नीति समीक्षा

Published on:

31 Mar 2026 05:52 pm

Hindi News / Business / PPF से लेकर सुकन्या समृद्धि तक… सरकार ने नहीं बढ़ाई ब्याज दरें, जानिए आपकी बचत पर क्या होगा असर?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Share Market ने 2 साल में दिया जीरो मुनाफा, FY26 में निगेटिव रिटर्न, 21% टूट गया IT सेक्टर

Share Market Return
कारोबार

Bab el-Mandeb: होर्मुज के बाद अब दुनिया पर मंडरा रहा यह बड़ा खतरा, ‘आंसुओं के दरवाजे’ से दस्तक दे सकती है मंदी

US Iran War Bab el-Mandeb Houthis News
कारोबार

Nifty-Gold Ratio दे रहा बड़े संकेत, क्या मार्केट में आने वाली है तूफानी तेजी?

Nifty-Gold Ratio
कारोबार

निवेश आकर्षित करने के लिए राजस्थान बदल रहा अपनी रणनीति, जानिए नई औद्योगिक नीति में क्या होगा खास

New Industrial Policy
कारोबार

Income Tax: Form 16 की जगह 1 अप्रैल से आ रहा नया Form 130, जानिए क्या है यह और आपकी ITR पर कैसे डालेगा असर

Income Tax Rules
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.