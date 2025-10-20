RBI Sovereign Gold Bonds: सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश पर 153 प्रतिशत का तगड़ा रिटर्न, तारीख और कीमत की RBI ने की घोषणा

एसजीबी सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं जिनका मूल्य ग्राम सोने में होता है। सरकार द्वारा शुरू की गई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना निवेशकों को सोने को फिजिकल फॉर्म में रखे बिना उसमें निवेश करने की अनुमति देती है। निवेशकों को निर्गम मूल्य नकद में चुकाना होगा और बांड परिपक्वता पर नकद में भुनाए जाएँगे। ये बांड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं।