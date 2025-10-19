Muhurat Trading 2025 : 20 या 21 अक्टूबर कब है मुहूर्त ट्रेडिंग का शुभ योग? खरीदारी करें लेकिन समझदारी के साथ

शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा दशकों पुरानी है। दीपावली के मौके पर स्टॉकब्रोकर या व्यापारी चोपड़ा पूजन यानी लेजर पूजन के साथ ही नए बही-खाते खोलते हैं। इसे एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए 1957 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत की और 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने भी इसे अपनाया। बता दें कि बीएसई देश का सबसे पुराना एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 9 जुलाई, 1857 को हुई थी। जबकि एनएसई 1992 में अस्तित्व में आया। तभी से दोनों एक्सचेंज हर साल लक्ष्मीपूजन के मौके पर एक घंटे का स्पेशल सेशन आयोजित करते आ रहे हैं।