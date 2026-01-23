Share Market Crash: सेंसेक्स 800 से अधिक अंक लुढ़का, निवेशकों को 6 लाख करोड़ का नुकसान, जानिए वजह

डॉलर के मुकाबले रुपये में आई कमजोरी ने भी बाजार की गिरावट को तेज किया। 91.99 रुपये प्रति डॉलर की कमजोरी के कारण आयात लागत बढ़ने की आशंका पैदा होती है, जिससे कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है। इसके साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार की स्थिति और बिगाड़ दी। जनवरी महीने में विदेशी निवेशकों ने बड़ी मात्रा में शेयर बेचे, जिससे बाजार पर नकारात्मक दबाव बना रहा। विदेशी पूंजी के बाहर जाने से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेज गिरावट देखने को मिली।