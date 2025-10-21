Patrika LogoSwitch to English

Muhurat Trading में हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, मेटल और फार्मा स्टॉक्स उछले, उधर सरकारी बैंकों में गिरावट

Muhurat Trading 2025: भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में बढ़त लेकर बंद हुआ है। सेंसेक्स 84,426 पर बंद हुआ है। वहीं, निफ्टी 25,868 पर बंद हुआ।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 21, 2025

Muhurat Trading 2025

शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है।

Muhurat Trading 2025: भारतीय शेयर बाजार में आज मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग आयोजित हुई है। मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार बढ़त के साथ ही खुला और बढ़त के साथ ही बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 0.07 फीसदी या 62 अंक की बढ़त लेकर 84,426 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 शेयर हरे निशान पर और 14 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.1 फीसदी या 25 अंक की बढ़त लेकर 25,868 पर बंद हुआ।

भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर आज 21 अक्टूबर को 1:45 pm से 2:45 pm के बीच मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित हुआ है। शेयर बाजार में दिवाली से नई साल की शुरुआत मानी जाती है। सालभर लोगों को निवेश में अच्छा रिटर्न मिले इसके लिए मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित होता है।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस में दर्ज हुई। इसके अलावा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, अडानी पोर्ट्स, पावरग्रिड, लार्सन एंड टुब्रो, बीईएल, एसबीआई, टेक महिंद्रा, सनफार्मा अल्ट्राटेक सीमेंट और एनटीपीसी के शेयर भी हरे निशान पर बंद हुए। इससे इतर कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, एयरटेल, मारुति, ट्रेंट, टीसीएस, टाइटन, एशियन पेंट, रिलायंस, इटरनल, एचयूएल और आईटीसी के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

सेक्टोरल सूचकांकों का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज मंगलवार को सबसे अधिक तेजी निफ्टी मीडिया में 0.56 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में तेजी दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी पीएसयू बैंक में गिरावट दर्ज हुई।

Updated on:

21 Oct 2025 03:17 pm

Published on:

21 Oct 2025 03:16 pm

Hindi News / Business / Muhurat Trading में हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, मेटल और फार्मा स्टॉक्स उछले, उधर सरकारी बैंकों में गिरावट

