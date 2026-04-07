IT शेयरों में बड़ी तेजी से बढ़त के साथ बंद हुआ मार्केट, रुपया भी उछला, उधर गिर गए ये स्टॉक्स

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी आईटी में 2.51 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी मेटल में 1.65 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.65 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.23 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.92 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.74 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.15 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.57 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.65 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर में 0.26 फीसदी और निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.54 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.17 फीसदी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.81 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।