शेयर बाजार में आज भी जारी है तेजी, उधर लुढ़क गए IT कंपनियों के स्टॉक्स, जानिए मार्केट का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक गिरावट आईटी शेयरों में देखी जा रही है। निफ्टी आईटी 1.46 फीसदी की गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, निफ्टी मीडिया में 0.97 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.39 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.20 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.02 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.09 फीसदी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 0.18 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है। इससे इतर निफ्टी ऑटो में 0.64 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.62 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.05 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.04 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.19 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.13 फीसदी और निफ्टी कंज्यूमर ड्यरेबल्स में 0.65 फीसदी की तेजी देखने को मिली।