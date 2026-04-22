Stock Market Today: IT और बैंकिग शेयरों में मुनाफावसूली से शेयर बाजार धड़ाम, जानिए इस गिरावट के 5 कारण

आईटी सेक्टर में आज जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी आईटी 3.87 फीसदी गिरकर बंद हुआ है। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो 0.62 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.78 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.15 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 0.45 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 2.20 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इससे इतर सबसे अधिक बढ़त निफ्टी केमिकल्स में 1.02 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी 500 हेल्थकेयर में 0.10 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.48 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.54 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.16 फीसदी और निफ्टी एफएमसीजी में 0.75 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।