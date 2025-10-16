Patrika LogoSwitch to English

Stock Market Diwali Holidays: शेयर मार्केट में कौन से 2 दिन रहेगी दिवाली की छुट्टी? मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग भी जानिए

Stock Market Diwali Holidays: शेयर बाजार में दिवाली पर हर साल मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। यह एक घंटे का ट्रेडिंग सेशन होता है। मान्यता है कि इस सेशन में ट्रेडिंग करने से साल पर निवेशकों को समृद्धि मिलती है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 16, 2025

Stock Market Diwali Holiday

शेयर बाजार में दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। (PC: ANI)

Stock Market Diwali Holiday: दिवाली में अब कुछ दिन ही बचे हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि शेयर मार्केट में कब दिवाली की छुट्टी होगी या कितने दिन मार्केट बंद रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दिवाली की छुट्टी रहने वाली है। इस छुट्टी के दौरान दोनों एक्सचेंजों पर कोई कामकाज नहीं होगा। इस बार दिवाली सेलिब्रेशन शनिवार 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस दिन धनतेरस है। इसके बाद रविवार, 19 अक्टूबर को छोटी दिवाली है। फिर सोमवार 20 अक्टूबर को दिवाली है। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है और 23 अक्टूबर को भाई दूज है।

20 अक्टूबर को शेयर मार्केट बंद रहेगा या नहीं?

धनतेरस शनिवार के दिन आ रही है। शनिवार को स्टॉक एक्सचेंजो पर कोई कामकाज नहीं होता है। हर हफ्ते शनिवार और रविवार को शेयर मार्केट की छुट्टी रहती है। इसके बाद सोमवार, 20 अक्टूबर को शेयर मार्केट में कामकाज होगा। इसके बाद मंगलवार, 21 अक्टूबर को शेयर बाजार दिवाली लक्ष्मी पूजन के चलते बंद रहेगा। हालांकि, एनएसई और बीएसई पर दोपहर में 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन रहेगा। इसमें मुहूर्त ट्रेडिंग की जाएगी।

22 अक्टूबर को बंद रहेगा मार्केट

इसके बाद बुधवार, 22 अक्टूबर तो बालिप्रतिपदा के चलते शेयर बाजार बंद रहेंगे। इस दिन बीएसई और एनएसई पर कोई कामकाज नहीं होगा। इसके बाद 5 नवंबर को प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव के चलते शेयर मार्केट बंद रहेगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर भी शेयर मार्केट की छुट्टी रहेगी।

मुहूर्त ट्रेडिंग कितनी बजे होगी?

बीएसई और एनएसई ने सर्कुलर जारी करके मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम बताया है। मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन 1:45 pm से 2:45 pm के बीच आयोजित होगा। इससे पहले प्री ओपनिंग सेशन भी होगा। इसकी टाइमिंग 1:30 pm से 1:45 pm तक है। इससे पहले साल 2024 में मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित हुआ था। नया ट्रेडिंग सेशन विक्रम संवत 2082 की शुरुआत होगा। यह हिंदू नववर्ष दिवाली से शुरू होता है। लंबे समय से यह मान्यता चली आ रही है कि मुहूर्त सेशन में ट्रेडिंग निवेशकों के जीवन में समृद्धि लाती है।

MCX कब रहेगा बंद

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर दिवाली लक्ष्मी पूजन और बालिप्रतिपदा के चलते 21 व 22 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। हालांकि, 22 अक्टूबर को इवनिंग सेशन के लिए एमसीएक्स खुलेगा। एमसीएक्स पर मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को होगी।

image

Published on:

16 Oct 2025 03:26 pm

Hindi News / Business / Stock Market Diwali Holidays: शेयर मार्केट में कौन से 2 दिन रहेगी दिवाली की छुट्टी? मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग भी जानिए

