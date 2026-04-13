Stock Market Holiday: क्या मंगलवार, 14 अप्रैल को बंद रहेंगे शेयर बाजार? देखिए छुट्टियों की लिस्ट

शेयर बाजार में सोमवार को बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज सोमवार को 0.91 फीसदी या 702 अंक की गिरावट के साथ 76,847 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.86 फीसदी या 207 अंक की गिरावट के साथ 23,842 पर बंद हुआ। वजह वही पुरानी रही। मिडिल ईस्ट का तनाव। पिछले हफ्ते बाजार ने करीब 6% की शानदार रिकवरी की थी। लोगों को लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच कुछ बात बनेगी। लेकिन इस्लामाबाद में हुई वार्ता बेनतीजा रही। ऊपर से अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया, जिससे दुनियाभर में तेल आपूर्ति बाधित होने का डर बढ़ गया है।