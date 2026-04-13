Gold Silver Price Today: अमेरिका-ईरान वार्ता फेल होने से सोने में आज जबरदस्त गिरावट, उधर हजारों रुपये सस्ती हो गई चांदी, जानिए ताजा भाव

Gold Silver Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई वार्ता विफल होने का असर कमोडिटी मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। सोने-चांदी की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बड़ी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 1156 रुपये की गिरावट के साथ 1,51,496 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।