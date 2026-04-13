Stock Market Today: भारतीय बाजार में भारी बिकवाली, सेंसक्स 1600 अंक टूटा, निफ्टी भी लुढ़का, जानिए गिरावट के कारण

भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को बेहद कमजोर शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स 1,613 अंक यानी करीब 2 प्रतिशत गिरकर 75,937 पर खुला, जबकि निफ्टी फिफ्टी 461 अंक गिरकर 23,589 पर पहुंच गया। प्री-ओपन सेशन में ही बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बाजार में लगभग सभी सेक्टर लाल निशान में रहे, केवल सन फार्मा को छोड़कर बाकी सभी शेयर दबाव में दिखे। निवेशकों ने जोखिम से बचने के लिए तेजी से बिकवाली की, जिससे बाजार का सेंटीमेंट कमजोर हो गया।