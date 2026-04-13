13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Stock Market Today: भारतीय बाजार में भारी बिकवाली, सेंसक्स 1600 अंक टूटा, निफ्टी भी लुढ़का, जानिए गिरावट के कारण

यूएस-ईरान तनाव और ऑयल कीमतों में उछाल से Stock Market Crash: भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। सेंसक्स और निफ्टी दोनों कमजोर खुले, जबकि रुपया भी दबाव में रहा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Apr 13, 2026

Share Market Fall

शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

सोमवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार को बड़ा झटका लगा। इस्लामाबाद में हुई अमेरिका ईरान शांतिवार्ता के फेल होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते वैश्विक वित्तीय बाजारों को झटका लगा। पिछले सप्ताह युद्धविराम की उम्मीद से बाजार में आई तेजी अब कमजोर पड़ती दिख रही है। इसी बीच भारतीय शेयर बाजार के सेंसक्स और निफ्टी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट देखी गई।

भारतीय बाजार में आज की गिरावट

भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को बेहद कमजोर शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स 1,613 अंक यानी करीब 2 प्रतिशत गिरकर 75,937 पर खुला, जबकि निफ्टी फिफ्टी 461 अंक गिरकर 23,589 पर पहुंच गया। प्री-ओपन सेशन में ही बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बाजार में लगभग सभी सेक्टर लाल निशान में रहे, केवल सन फार्मा को छोड़कर बाकी सभी शेयर दबाव में दिखे। निवेशकों ने जोखिम से बचने के लिए तेजी से बिकवाली की, जिससे बाजार का सेंटीमेंट कमजोर हो गया।

ग्लोबल तनाव और ऑयल प्राइस का असर

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है, क्योंकि शांति वार्ता विफल रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की घेराबंदी के आदेश के बाद स्थिति और गंभीर हो गई। इसका सीधा असर क्रूड ऑयल की कीमतों पर पड़ा। ब्रेंट क्रूड करीब 6.8 प्रतिशत बढ़कर 102 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। ऑयल कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है, जिससे निवेशकों की चिंता गहरा गई है।

रुपया, बॉन्ड और ग्लोबल मार्केट का दबाव

क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल और डॉलर की मजबूती के अलावा वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेत भी भारतीय शेयर बाजार के लिए सोमवार को गिरावट लेकर आए। इस गिरावट का असर भारतीय मुद्रा पर भी पड़ा। रुपया 55 पैसे गिरकर 93.28 प्रति डॉलर पर खुला। वहीं अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और जापान के 10 साल के बॉन्ड यील्ड में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे वैश्विक बाजारों पर दबाव बना।

एसएंडपी 500 वायदा में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखी गई। जापान का टॉपिक्स 0.2 फीसदी, ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 0.4 फीसदी, हांगकांग का हैंग सेंग 1.1 फीसदी, शंघाई कंपोजिट 0.3 फीसदी और यूरो स्टॉक्स 50 वायदा 1.2 फीसदी गिर गया। हालांकि गिरावट बहुत ज्यादा नहीं रही, जिससे संकेत मिलता है कि निवेशक अभी भी किसी समाधान की उम्मीद लगाए हुए हैं।

ये भी पढ़ें

40 लाख की नौकरी गई तो घर की EMI चुकाने के लिए बना रैपिडो राइडर, इस IT प्रोफेशनल की कहानी हो रही वायरल
कारोबार
Oracle Lays Off 12,000: The Story of One Techie Reveals the Harsh Reality of the IT Sector

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Apr 2026 10:13 am

Published on:

13 Apr 2026 09:46 am

Hindi News / Business / Stock Market Today: भारतीय बाजार में भारी बिकवाली, सेंसक्स 1600 अंक टूटा, निफ्टी भी लुढ़का, जानिए गिरावट के कारण

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Today: सीजफायर फेल होने से सोने में आज जबरदस्त गिरावट, उधर हजारों रुपये सस्ती हो गई चांदी, जानिए ताजा भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

NPS Health Scheme: अब एनपीएस खाते से ही कटेगा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जानिए नए नियम

NPS
कारोबार

SIP फेल हो गई? बैंक चुपचाप काट लेता है जुर्माना और आपको पता भी नहीं चलता, इन बातों का ध्यान रखें निवेशक

SIP Bounce Charges
कारोबार

US GDP: ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें, ईरान से जंग ने अमेरिका में फोड़ा महंगाई का बम

कारोबार

Share Market Outlook: क्या नई उड़ान को तैयार है शेयर बाजार या अभी संभलकर चलना होगा? एक्सपर्ट्स से समझिए

Share Market Outlook
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.