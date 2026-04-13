Online Investment Fraud: व्हाट्सएप ग्रुप से डॉक्टर को लगा 12 करोड़ का चूना, जानिए स्टॉक फ्रॉड से बचने के 5 उपाय

व्हाट्सएप ग्रुप पर भरोसा होने के बाद उन्हें एक ट्रेड़िंग ऐप डाउनलोड करने को कहा गया। ऐप देखने में किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनी जैसी लगती थी। ऐप पर फर्जी प्रॉफिट दिखाया जा रहा था जिससे डॉक्टर को लगा कि वाकई पैसा बढ़ रहा है। इसी भरोसे में उन्होंने कई बार में कुल 12 करोड़ 31 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। जब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की तो उन्हें प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी दी गई और भावनात्मक दबाव भी बनाया गया। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वे ठगे जा चुके हैं।