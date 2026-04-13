Cryptocurreny News: सिर्फ 7 दिन में 2500% रिटर्न, इस टोकन ने निवेशकों को दिया छप्परफाड़ मुनाफा, जानिए डिटेल

नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि यह म्यूजिक और ब्लॉकचेन का मेल है। 2025 के आखिर में लॉन्च हुआ RaveDAO एक Web3 म्यूजिक कलेक्टिव है जो EDM यानी इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक की दुनिया को ब्लॉकचेन से जोड़ता है। यह एक DAO के तौर पर काम करता है यानी फैसले कोई एक आदमी नहीं, पूरी कम्युनिटी लेती है। म्यूजिक इवेंट आयोजित होते हैं, अटेंडीज को NFT मिलते हैं जो उनकी ऑनलाइन पहचान बनते हैं। इवेंट आयोजित करने वालों को RAVE टोकन स्टेक करना पड़ता है। यहां तक कि कमाई का 20 फीसदी हिस्सा चैरिटी में जाता है।