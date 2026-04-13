Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 22, 24, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Rate Today: सोने की कीमत में सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार दोपहर सोने का घरेलू वायदा भाव 0.42 फीसदी या 642 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.85 फीसदी या 4,495 रुपये की गिरावट के साथ 2,38,779 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,50,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,46,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,33,570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,21,570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 96,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को 22 कैरेट सोना 1,40,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,14,670 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,52,890 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज सोमवार, 13 अप्रैल को 22 कैरेट सोने का रेट 1,39,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
|ज्वैलर
|24 कैरेट (₹/10g)
|22 कैरेट (₹/10g)
|18 कैरेट (₹/10g)
|14 कैरेट (₹/10g)
|Tanishq
|1,52,890
|1,40,150
|1,14,670
|—
|Kalyan Jewellers
|—
|1,39,750
|—
|—
|Malabar Gold & Diamonds
|—
|1,39,750
|1,14,340
|88,930
|Joyalukkas
|1,52,450
|1,39,750
|1,14,340
|—
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज 22 कैरेट सोने का रेट 1,39,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,14,340 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 88,930 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
जोयालुक्कास में आज सोमवार, 13 अप्रैल को 24 कैरेट सोना 1,52,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,39,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 1,14,340 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
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