फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर में तेजी से उछला शेयर बाजार, इन स्टॉक्स में हुई सबसे अधिक खरीदारी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो बुधवार को सबसे अधिक तेजी निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 2.13 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी फार्मा में 1.73 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.26 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.88 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.31 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.24 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.05 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.26 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 1.10 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.36 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.29 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.05 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.14 फीसदी और निफ्टी एफएमसीजी में 0.04 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।