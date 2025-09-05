Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

शेयर बाजार में आज भी दिख रही तेजी, FMCG को छोड़कर सभी सेक्टर्स में खरीदारी, ऑटो स्टॉक्स सबसे अधिक उछले

Share Market News: जीएसटी रिफॉर्म्स का असर आज भी शेयर बाजार पर देखा जा रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों सूचकांक हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दिखी है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 05, 2025

Share Market News
शेयर मार्केट में आज बढ़त देखी जा रही है। (PC: Gemini)

भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज शुक्रवार को बढ़त के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी तेजी देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 294 अंक की बढ़त लेकर 81,012.42 पर खुला है। वहीं, शुरुआती कारोबार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.22 फीसदी या 55 अंक की तेजी के साथ 24,793 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सेंसेक्स पैक के शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट, एशियन पेंट, पावरग्रिड, टाटा मोटर्स और रिलायंस के शेयर में देखने को मिली। इसके अलावा, मारुति, एक्सिस बैंक, बीईएल, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई, अडानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, लार्सन एंड टुब्रो, इटरनल, टाटा स्टील और कोटक बैंक का शेयर भी हरे निशान पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इससे इतर आईटीसी, एचयूएल, सनफार्मा, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, टाइटन और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में गिरावट देखी जा रही है।

NSE के ये शेयर सबसे अधिक उछले

NSE के ये शेयर सबसे अधिक टूटे

ऑटो शेयरों में तेजी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज निफ्टी ऑटो में सबसे अधिक 1.07 फीसदी की तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम सूचकांक भी हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। इससे इतर सिर्फ निफ्टी एफएमसीजी सूचकांक 1 फीसदी की गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा।

05 Sept 2025 09:46 am

Hindi News / Business / शेयर बाजार में आज भी दिख रही तेजी, FMCG को छोड़कर सभी सेक्टर्स में खरीदारी, ऑटो स्टॉक्स सबसे अधिक उछले

