शेयर बाजार में आज भी दिख रही तेजी, FMCG को छोड़कर सभी सेक्टर्स में खरीदारी, ऑटो स्टॉक्स सबसे अधिक उछले

सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट, एशियन पेंट, पावरग्रिड, टाटा मोटर्स और रिलायंस के शेयर में देखने को मिली। इसके अलावा, मारुति, एक्सिस बैंक, बीईएल, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई, अडानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, लार्सन एंड टुब्रो, इटरनल, टाटा स्टील और कोटक बैंक का शेयर भी हरे निशान पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इससे इतर आईटीसी, एचयूएल, सनफार्मा, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, टाइटन और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में गिरावट देखी जा रही है।