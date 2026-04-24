शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 700 पॉइंट टूटा, IT स्टॉक्स में दिख रही भारी बिकवाली

आईटी शेयरों में आज जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी आईटी 3.06 फीसदी की गिरावट के साथ 29,201 पर ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, निफ्टी मीडिया में 1.56 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.39 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.36 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.90 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.93 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.95 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.80 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.36 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.68 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.34 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.60 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.42 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।