शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, निवेशकों ने आज कमाए 4 लाख करोड़ रुपये, इन स्टॉक्स में आया सबसे अधिक उछाल

सेंसेक्स पैक के शेयरों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी टाटा मोटर्स में 5.54 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, ट्रेंट में 3.49 फीसदी, कोटक बैंक में 3.45 फीसदी, सनफार्मा में 2.72 फीसदी, एक्सिस बैंक में 2.43 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक में 1.73 फीसदी, एचडीएफसी बैंक में 1.54 फीसदी, अडानी पोर्ट्स में 1.35 फीसदी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.26 फीसदी, टेक महिंद्रा में 1.20 फीसदी, इटरनल में 1.06 फीसदी, टाइटन में 1.04 फीसदी, आईटीसी में 1.01 फीसदी, टीसीएस में 0.87 फीसदी, एचयूएल में 0.73 फीसदी, बीईएल में 0.66 फीसदी, लार्सन एंड टुब्रो में 0.61 फीसदी और इन्फोसिस में 0.25 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर बजाज फाइनेंस, एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, एशियन पेंट, भारती एयरटेल, मारुति और एनटीपीसी के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।