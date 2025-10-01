Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, निवेशकों ने आज कमाए 4 लाख करोड़ रुपये, इन स्टॉक्स में आया सबसे अधिक उछाल

Share Market News: भारतीय शेयर बाजार में आज निवेशकों को 4 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स आज 715 अंक की बढ़त लेकर 80,983 पर बंद हुआ है। वहीं, एनएसई निफ्टी 225 अंक की बढ़त लेकर 24,836 पर बंद हुआ है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 01, 2025

Share Market News

भारतीय शेयर बाजार आज भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: Pixabay)

भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को बड़ी बढ़त लेकर बंद हुआ है। 8 दिन से चली आ रही गिरावट पर आज ब्रेक लग गया। बाजार में आई भारी तेजी से आज निवेशकों को 4 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.89 फीसदी या 715 अंक की बढ़त लेकर 80,983 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 शेयर हरे निशान पर और 9 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.92 फीसदी या 225 अंक की बढ़त लेकर 24,836 पर बंद हुआ है।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक के शेयरों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी टाटा मोटर्स में 5.54 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, ट्रेंट में 3.49 फीसदी, कोटक बैंक में 3.45 फीसदी, सनफार्मा में 2.72 फीसदी, एक्सिस बैंक में 2.43 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक में 1.73 फीसदी, एचडीएफसी बैंक में 1.54 फीसदी, अडानी पोर्ट्स में 1.35 फीसदी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.26 फीसदी, टेक महिंद्रा में 1.20 फीसदी, इटरनल में 1.06 फीसदी, टाइटन में 1.04 फीसदी, आईटीसी में 1.01 फीसदी, टीसीएस में 0.87 फीसदी, एचयूएल में 0.73 फीसदी, बीईएल में 0.66 फीसदी, लार्सन एंड टुब्रो में 0.61 फीसदी और इन्फोसिस में 0.25 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर बजाज फाइनेंस, एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, एशियन पेंट, भारती एयरटेल, मारुति और एनटीपीसी के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

NSE के इन शेयरों में दर्ज हुई सबसे अधिक तेजी

NSE के इन शेयरों में दर्ज हुई सबसे अधिक गिरावट

सेक्टोरल सूचकांकों का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी प्राइवेट बैंक में 2.01 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी फार्मा में 1.39 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.16 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.35 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.76 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.57 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.30 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.15 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.86 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.63 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.85 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 3.51 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.80 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.33 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।

Published on:

01 Oct 2025 04:07 pm

Hindi News / Business / शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, निवेशकों ने आज कमाए 4 लाख करोड़ रुपये, इन स्टॉक्स में आया सबसे अधिक उछाल

