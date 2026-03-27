Stock Market Today: शेयर बाजार में दिखी भारी बिकवाली, सेंसेक्स में 800 अंकों की गिरावट, ये शेयर लढ़के

बाजार में जारी गिरावट के बीच सभी शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखाई दिए। इन शेयरों में मुख्य रूप से बैंकिंग, फाइनेंशियल और ऑटो सेक्टर के शेयर शामिल है। केवल आईटी सेक्टर के शेयर हरे निशान में दिखाई दिए। सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट 2.73 फीसदी बजाज फाइनेंस में देखी गई। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के शेयर में 2.18 फीसदी की गिरावट देखी गई। दूसरी तरफ आईटी सेक्टर के शेयरों में मामूली बढ़त देखने को मिली। इनमें मुख्य रुप से HCL Tech में 1.70 फीसदी और TCS में 1.26 फीसदी की बढ़त देखी गई।