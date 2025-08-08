Trump के तीखे तेवरों से शेयर बाजार हुआ लाल, इन सेक्टर्स में देखी जा रही बिकवाली

भारतीय शेयर बाजार आज शुक्रवार को गिरावट के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 145 अंक की गिरावट के साथ 80,478 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 0.40 फीसदी या 326 अंक की गिरावट के साथ 80,299 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 8 शेयर हरे निशान पर और 22 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 97 अंक की गिरावट के साथ 24,499 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।