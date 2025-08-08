Trump के तीखे तेवरों से शेयर बाजार हुआ लाल, इन सेक्टर्स में देखी जा रही बिकवाली

भारतीय शेयर बाजार आज शुक्रवार को गिरावट के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 145 अंक की गिरावट के साथ 80,478 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 0.40 फीसदी या 326 अंक की गिरावट के साथ 80,299 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 8 शेयर हरे निशान पर और 22 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 97 अंक की गिरावट के साथ 24,499 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रंप के तीखे तेवरों के चलते निवेशकों का कॉन्फिडेंस डाउन है। टैरिफ को बढ़ाकर 50 फीसदी करने के बाद ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ ट्रेड टॉक होल्ड पर है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि जब तक टैरिफ का मामला सेटल नहीं होता, भारत के साथ बात नहीं होगी।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में शुरुआती कारोबार में बजाज फाइनेंस में सबसे अधिक तेजी दिखी। इसके अलावा, टाइटन, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी, आईटीसी और टेक महिंद्रा के शेयर में तेजी दिखाई दी। गिरावट की बात करें, तो एयरटेल, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बीईएल, जोमैटो, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, एचसीएल टेक, एशियन पेंट, टाटा मोटर्स, रिलायंस, कोटक बैंक, मारुति, लार्सन एंड टुब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे।
शुरुआती कारोबार में 3 को छोड़कर सभी सेक्टोरल सूचकांक लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में भी गिरावट देखने को मिली। इससे इतर निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी मीडिया में तेजी देखने को मिली।