विदेश में पढ़ाई बन रहा ब्रेन ड्रेन! एक विदेशी स्टूडेंट्स के मुकाबले 28 भारतीय स्टूडेंट्स जा रहे बाहर, यह राज्य सबसे आगे

नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ने भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य और उससे जुड़े आर्थिक प्रभावों को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत दुनिया में अंतरराष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा सोर्स देश बन गया है। इस दौरान 13.35 लाख से अधिक भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए, जो किसी भी देश से सर्वाधिक है। चिंता की बात यह है कि भारत में आने वाले हर एक विदेशी छात्र के मुकाबले 28 भारतीय छात्र विदेश जा रहे हैं। नीति आयोग ने इसे बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन का संकेत बताया है, जहां बेहतर शिक्षा, करियर अवसर और वैश्विक अनुभव की तलाश में प्रतिभाशाली युवा देश से बाहर जा रहे हैं।