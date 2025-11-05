Success Story: 1,500 करोड़ का बिजनेस, फिर भी रात में चलाते हैं टैक्सी, चौंका देगी 86 साल के इस बुजुर्ग की कहानी

ड्राइवर ने बताया कि वो बिजनेस संभालने के अलावा उबर चलाते हैं और इससे जो कमाई होती है वो समाज की नेकी में लगाते हैं। उन्होंने बताया कि वो उबर से कमाई गई पूरी रकम दान कर देते हैं। वो पिछले एक दशक से हर साल चौबीस लड़कियों की शिक्षा का खर्च उठा रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में उन्होंने बताया कि उनकी अपनी तीन बेटियां हैं, सभी पढ़ी लिखी हैं और अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अच्छी पोजीशन पर हैं। उनकी बेटियों की कामयाबी ने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो बाकी लड़कियों के लिए भी कुछ ऐसा करें कि वो भी जीवन में कामयाब हो सकें।