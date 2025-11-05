Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Success Story: 1,500 करोड़ का बिजनेस, फिर भी रात में चलाते हैं टैक्सी, चौंका देगी 86 साल के इस बुजुर्ग की कहानी

Success Story: नव शाह की मुलाकात जिस व्यक्ति से हुई, उनके फिजी में कई कारोबार हैं। इनमें 13 ज्वेलरी स्टोर, 6 रेस्टोरेंट, एक लोकल न्यूज पेपर फिजी टाइम्स, चार सुपरमार्केट और एक होलसेल-रिटेलर इत्र का बिजनेस शामिल है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

image

Mohammad Hamid

Nov 05, 2025

Success Story

अरबों का कारोबार फिर भी टैक्सी चलाता है यह व्यक्ति (PC: Pexels)

Success Story: हर किसी के लिए सफलता के मायने अलग-अलग होते हैं, किसी के लिए पैसा, शोहरत और सुख-सुविधाओं को जमा करना कामयाबी होती है, तो किसी के लिए मानवता के लिए की गई थोड़ी सी भलाई ही उनकी कामयाबी का पैमाना बन जाता है। एक भारतीय आंत्रप्रेन्योर नव शाह ने फिजी में अपनी यात्रा के दौरान अपनी जिंदगी का अहम सबक सीखा। वो जिस उबर टैक्सी में सफर कर रहे थे, उसे एक 86 साल के बुजुर्ग चला रहे थे। ये बुजुर्ग वास्तव में एक मल्टीमिलियनेयर बिजनेस के मालिक हैं, जिसका सालाना टर्नओवर 175 मिलियन डॉलर (1,540 करोड़ रुपये) है।

टैक्सी ड्राइवर के पास निकला अरबों का कारोबार

भारतीय आंत्रप्रेन्योर नव शाह ने सफर के दौरान बातचीत शुरू की, उन्होंने पूछा कि वो टैक्सी चलाकर अपना गुजारा कैसे करते हैं। इस पर टैक्सी चला रहे बुजुर्ग ने बताया कि वह एक अच्छा खासा बिजनेस चलाते हैं। जब उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया तो नव शाह दंग रह गए। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के फिजी में कई कारोबार हैं, जिनमें 13 ज्वेलरी स्टोर, 6 रेस्टोरेंट, एक लोकल न्यूज पेपर फिजी टाइम्स, चार सुपरमार्केट और एक होलसेल-रिटेलर इत्र का बिजनेस शामिल है।

जब शाह ने इतने विशाल साम्राज्य की शुरुआत के बारे में पूछा, तो बुजुर्ग ड्राइवर ने बताया कि उनके पिता ने 1929 में सिर्फ पांच पाउंड के साथ इसकी शुरुआत की थी, वो भारत से फिजी आए थे और एक कंपनी के लिए काम करते थे, जहां उनको 15 पाउंड सालाना सैलरी मिलती थी। उसमें से उन्होंने 5 पाउंड बचाए और ये बिजनेस शुरू किया और एक ऐसी विरासत बनाई जो तब से पीढ़ियों तक फलती-फूलती रही है।

बिजनेस के साथ ही चलाते हैं उबर टैक्सी

ड्राइवर ने बताया कि वो बिजनेस संभालने के अलावा उबर चलाते हैं और इससे जो कमाई होती है वो समाज की नेकी में लगाते हैं। उन्होंने बताया कि वो उबर से कमाई गई पूरी रकम दान कर देते हैं। वो पिछले एक दशक से हर साल चौबीस लड़कियों की शिक्षा का खर्च उठा रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में उन्होंने बताया कि उनकी अपनी तीन बेटियां हैं, सभी पढ़ी लिखी हैं और अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अच्छी पोजीशन पर हैं। उनकी बेटियों की कामयाबी ने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो बाकी लड़कियों के लिए भी कुछ ऐसा करें कि वो भी जीवन में कामयाब हो सकें।

उनकी सोच बिल्कुल सरल और सीधी थी कि अपनी सफलता का इस्तेमाल दूसरों के उत्थान के लिए किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें और बेहतर भविष्य बना सकें। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि अगर वो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें खुद के लिए सच्चा और ईमानदार रहना होगा, क्योंकि तभी आप दूसरों के लिए ईमानदार रह सकेंगे।

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

बुजुर्ग ड्राइवर के साथ हुई बातचीत से नव शाह काफी प्रभावित हुए, उन्होंने इसका एक पूरा वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया। जिसमें वो लिखते हैं कि सफलता वास्तव में धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि उदारता और करुणा में होती है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर की विनम्रता और उद्देश्यपूर्ण जीवन हमें याद दिलाता है कि असली उपलब्धि इस बात से मापी जाती है कि कोई व्यक्ति कितने लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

ये भी पढ़ें

Bitcoin Price: 1,00,000 डॉलर के नीचे फिसला बिटकॉइन! जानिए क्यों धराशायी हो रहा है क्रिप्टो मार्केट
कारोबार
Bitcoin Price Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Nov 2025 04:56 pm

Hindi News / Business / Success Story: 1,500 करोड़ का बिजनेस, फिर भी रात में चलाते हैं टैक्सी, चौंका देगी 86 साल के इस बुजुर्ग की कहानी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

खतरे में जॉब मार्केट का भविष्य! सौरभ मुखर्जी ने दी चेतावनी- भारत बन रहा गिग इकोनॉमी

Job Market
कारोबार

Bitcoin Price: 1,00,000 डॉलर के नीचे फिसला बिटकॉइन! जानिए क्यों धराशायी हो रहा है क्रिप्टो मार्केट

Bitcoin Price Today
कारोबार

कभी दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन रही Pizza Hut अब बिकने के कगार पर, मां से पैसे उधार लेकर हुई थी स्थापना

Pizza Hut sale
कारोबार

क्या बेटी को पीहर और ससुराल की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने का हक है? जान लीजिए बंटवारे से जुड़े सारे नियम

Hindu Succession Act
कारोबार

कब रोक देनी चाहिए अपनी म्यूचुअल फंड SIP? आपको भी दिख रहे हैं ये 5 सिग्नल तो ले सकते हैं एक्शन

Mutual Fund SIP
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.