कुछ करने के जुनून में छोड़ी Oracle की जॉब, खोला आइसक्रीम स्टॉल, आज विदेशों में हैं 18 से ज्यादा आउटलेट

संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। ये सच्ची कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने इसे चरित्रार्थ कर दिखाया है, इनका नाम है प्रदीप कन्नन। बैंगलुरु में रहने वाले टेक प्रोफेशनल कन्नन Oracle India के ऑपरेशंस हेड के तौर पर काम करते थे, लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया और अपने गांव लौट गए। सबको लगा कि उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। कन्नन का ये फैसला उनके परिवार वालों और दोस्तों के लिए काफी हैरान करने वाला था। एक बड़ी सी कंपनी में, अच्छी पोजिशन, अच्छी सैलरी और एक बसी बसाई आराम की जिंदगी को कोई अचानक क्यों छोड़ेगा। कोई तो वजह होगी। वजह थी, कन्नन का खुद के लिए कुछ करने का सपना। सपना भी ऐसा, जिसने सुना मजाक बनाया, लेकिन कन्नन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही सपना आंखों में संजोए कन्नन अपने घर करूर लौट गए, जो कि तमिलनाडु के एक छोटा सा गांव है। यहीं पर उन्होंने अपने सपनों की बुनियाद रखने का फैसला किया।