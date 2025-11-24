Sudeep Pharma IPO : निवेशकों से मिल रहा बढ़िया रिस्पांस, 121 रुपये का अच्छा-खासा GMP, जानिए सुदीप फार्मा आईपीओ से जुड़ी जरूरी डिटेल्स

Sudeep Pharma IPO Day 2: शुक्रवार को खुले सुदीप फार्मा आईपीओ को निवेशकों से काफी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। पहले ही दिन यह 1.42 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इसकी बोली 25 नवंबर को बंद होगी। सुदीप फार्मा आईपीओ का प्राइस बैंड 563 से 593 रुपये रखा गया है। वहीं, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 121 रुपये बना हुआ है। जीएमपी के अनुसार, सुदीप फार्मा शेयर की लिस्टिंग 714 रुपये पर हो सकती है, जिससे लगभग 20.40 फीसदी का मुनाफा हो सकता है।