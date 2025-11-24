Sudeep Pharma IPO : निवेशकों से मिल रहा बढ़िया रिस्पांस, 121 रुपये का अच्छा-खासा GMP, जानिए सुदीप फार्मा आईपीओ से जुड़ी जरूरी डिटेल्स

सुदीप फार्मा आईपीओ में सब्सक्रिप्शन का आज दूसरा दिन है। (PC: Freepik)
Sudeep Pharma IPO Day 2: शुक्रवार को खुले सुदीप फार्मा आईपीओ को निवेशकों से काफी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। पहले ही दिन यह 1.42 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इसकी बोली 25 नवंबर को बंद होगी। सुदीप फार्मा आईपीओ का प्राइस बैंड 563 से 593 रुपये रखा गया है। वहीं, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 121 रुपये बना हुआ है। जीएमपी के अनुसार, सुदीप फार्मा शेयर की लिस्टिंग 714 रुपये पर हो सकती है, जिससे लगभग 20.40 फीसदी का मुनाफा हो सकता है।
सुदीप फार्मा आईपीओ का कुल इश्यू साइज 895 करोड़ रुपये है। इसमें से 95 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू है। वहीं, 800 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत रखे गए हैं। रिटेल निवेशक के लिए एक लॉट में 25 शेयर रखे गए हैं, जिसकी कीमत अपर बैंड के साथ 14,825 रुपये है।
सुदीप फार्मा का आईपीओ कुल 3.01 गुना सब्स्क्राइब हो चुका है। क्यूआईबी कोटा 0.10 गुना सब्स्क्राइब हुआ है। वहीं, एनआईआई का कोटा 4.78 गुना, बीएनआईआई का कोटा 4.47 गुना, एसएनआईआई का कोटा 5.40 गुना और रिटेल निवेशकों का कोटा 2.20 गुना सब्सक्राइब हुआ है।
25 नवंबर को सुदीप फार्मा आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद 26 नवंबर को शेयरों का अलॉटमेंट हो सकता है। इसके बाद 27 नवंबर को निवेशकों के खातें में शेयर क्रेडिट होने के साथ-साथ रिफंड मिलने का काम भी शुरु हो जाएगा। 28 नवंबर को कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं।
