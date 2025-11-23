नहीं चुका पा रहे Personal Loan की EMI तो न हों परेशान, इन तरीकों से मिलेगी राहत

यदि आपका लोन बहुत ऊंची ब्याज दर पर चल रहा है और बाजार में किसी दूसरे बैंक में कम ब्याज दर मिल रही है, तो बैलेंस ट्रांसफर एक अच्छा विकल्प है। नया बैंक कम ब्याज दर पर लोन प्रदान करेगा। आप उस रकम से अपना पुराना लोन चुकता कर सकते हैं। इसके बाद आपकी EMI कम हो जाएगी। अगर नए लोन की राशि थोड़ी अधिक मिलती है, तो उसका इस्तेमाल आप अपनी तत्काल वित्तीय जरूरतों के लिए भी कर सकते हैं। कई बैंक बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध कराते हैं।