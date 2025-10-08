Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Tata Capital के IPO में क्या संकेत दे रहा GMP? पैसा लगाने का आज आखिरी दिन, जानिए सब्सक्रिप्शन स्टेटस

Tata Capital IPO Subscription Status: टाटा कैपिटल के आईपीओ में सब्सक्रिप्शन का आज आखिरी दिन है। दूसरे दिन तक यह आईपीओ सिर्फ 75 फीसदी ही सब्सक्राइब हो पाया है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Oct 08, 2025

Subscription Status of Tata Capital

टाटा कैपिटल के आईपीओ का आज आखिरी दिन है। (PC: Gemini)

Tata Capital IPO GMP: भारत के चौथे सबसे बड़े आईपीओ टाटा कैपिटल में पैसा लगाने का आज 8 अक्टूबर को आखिरी दिन है। यह आईपीओ 6 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। इस आईपीओ को निवेशकों से उम्मीद से कम रिस्पांस मिला है। यह आईपीओ दूसरे दिन तक सिर्फ 75 फीसदी ही भरा है। वहीं, ग्रे मार्केट में भी GMP में गिरावट आई है। इससे संकेत मिलता है कि स्टॉक एक्सचेंजों पर इस शेयर की मामूली सिंगल डिजिट प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हो सकती है।

कितना सब्सक्राइब हुआ टाटा कैपिटल का आईपीओ

दूसरे दिन तक टाटा कैपिटल का आईपीओ 0.75 गुना सब्सक्राइब हुआ था। योग्य संस्थागत खरीदारों का कोटा 0.86 गुना सब्सक्राइब हुआ। गैर संस्थागत निवेशकों का कोटा 0.76 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का कोटा 0.67 गुना सब्सक्राइब हुआ। कर्मचारियों की कैटेगरी में सबसे अधिक रिस्पांस देखने को मिला है। यह 1.95 गुना सब्सक्राइब हो चुका है।

क्या है टाटा कैपिटल का GMP

ग्रे मार्केट में टाटा कैपिटल का प्रीमियम लगातर घट रहा है। यह 26 सितंबर को 30 रुपये था, जो 8 अक्टूबर को घटकर 6 रुपये पर आ गया है। यह आईपीओ में निवेशकों के सुस्त रिस्पांस को दिखाता है। इस GMP को देखते हुए स्टॉक एक्सचेंजों पर कंपनी का शेयर 1.84 फीसदी के प्रीमियम के साथ 332 रुपये पर लिस्ट हो सकता है।

टाटा कैपिटल के आईपीओ की खास बातें

-टाटा कैपिटल आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 310 रुपये से 326 रुपये तय किया गया है।
-टाटा कैपिटल अपने आईपीओ से 15,511.87 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।
-आईपीओ में एंकर निवेशकों से 4,642 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।
-इस आईपीओ में 6,846 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किये गए हैं।
-आईपीओ में 8,665.87 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत रखे गए हैं।
-आईपीओ में एक लॉट 46 शेयरों का है।
-इस आईपीओ में शेयरों का आवंटन 9 अक्टूबर 2025 को होगा।
-आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग 11 अक्टूबर 2025 को होने की उम्मीद है।
-टाटा कैपिटल एक गैर-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। कंपनी के पास 24 लेंडिंग ऑप्शंस हैं।
-लोन्स के अलावा टाटा कैपिटल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे- इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी उपलब्ध कराती है।

Published on:

08 Oct 2025 10:44 am

Hindi News / Business / Tata Capital के IPO में क्या संकेत दे रहा GMP? पैसा लगाने का आज आखिरी दिन, जानिए सब्सक्रिप्शन स्टेटस

कारोबार

