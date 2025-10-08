Tata Capital के IPO में क्या संकेत दे रहा GMP? पैसा लगाने का आज आखिरी दिन, जानिए सब्सक्रिप्शन स्टेटस

-टाटा कैपिटल आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 310 रुपये से 326 रुपये तय किया गया है।

-टाटा कैपिटल अपने आईपीओ से 15,511.87 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।

-आईपीओ में एंकर निवेशकों से 4,642 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।

-इस आईपीओ में 6,846 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किये गए हैं।

-आईपीओ में 8,665.87 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत रखे गए हैं।

-आईपीओ में एक लॉट 46 शेयरों का है।

-इस आईपीओ में शेयरों का आवंटन 9 अक्टूबर 2025 को होगा।

-आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग 11 अक्टूबर 2025 को होने की उम्मीद है।

-टाटा कैपिटल एक गैर-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। कंपनी के पास 24 लेंडिंग ऑप्शंस हैं।

-लोन्स के अलावा टाटा कैपिटल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे- इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी उपलब्ध कराती है।