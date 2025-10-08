Tata Capital के IPO में क्या संकेत दे रहा GMP? पैसा लगाने का आज आखिरी दिन, जानिए सब्सक्रिप्शन स्टेटस

टाटा कैपिटल के आईपीओ का आज आखिरी दिन है। (PC: Gemini)
Tata Capital IPO GMP: भारत के चौथे सबसे बड़े आईपीओ टाटा कैपिटल में पैसा लगाने का आज 8 अक्टूबर को आखिरी दिन है। यह आईपीओ 6 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। इस आईपीओ को निवेशकों से उम्मीद से कम रिस्पांस मिला है। यह आईपीओ दूसरे दिन तक सिर्फ 75 फीसदी ही भरा है। वहीं, ग्रे मार्केट में भी GMP में गिरावट आई है। इससे संकेत मिलता है कि स्टॉक एक्सचेंजों पर इस शेयर की मामूली सिंगल डिजिट प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हो सकती है।
दूसरे दिन तक टाटा कैपिटल का आईपीओ 0.75 गुना सब्सक्राइब हुआ था। योग्य संस्थागत खरीदारों का कोटा 0.86 गुना सब्सक्राइब हुआ। गैर संस्थागत निवेशकों का कोटा 0.76 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का कोटा 0.67 गुना सब्सक्राइब हुआ। कर्मचारियों की कैटेगरी में सबसे अधिक रिस्पांस देखने को मिला है। यह 1.95 गुना सब्सक्राइब हो चुका है।
ग्रे मार्केट में टाटा कैपिटल का प्रीमियम लगातर घट रहा है। यह 26 सितंबर को 30 रुपये था, जो 8 अक्टूबर को घटकर 6 रुपये पर आ गया है। यह आईपीओ में निवेशकों के सुस्त रिस्पांस को दिखाता है। इस GMP को देखते हुए स्टॉक एक्सचेंजों पर कंपनी का शेयर 1.84 फीसदी के प्रीमियम के साथ 332 रुपये पर लिस्ट हो सकता है।
-टाटा कैपिटल आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 310 रुपये से 326 रुपये तय किया गया है।
-टाटा कैपिटल अपने आईपीओ से 15,511.87 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।
-आईपीओ में एंकर निवेशकों से 4,642 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।
-इस आईपीओ में 6,846 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किये गए हैं।
-आईपीओ में 8,665.87 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत रखे गए हैं।
-आईपीओ में एक लॉट 46 शेयरों का है।
-इस आईपीओ में शेयरों का आवंटन 9 अक्टूबर 2025 को होगा।
-आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग 11 अक्टूबर 2025 को होने की उम्मीद है।
-टाटा कैपिटल एक गैर-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। कंपनी के पास 24 लेंडिंग ऑप्शंस हैं।
-लोन्स के अलावा टाटा कैपिटल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे- इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी उपलब्ध कराती है।
