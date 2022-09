iPhone बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनेगा टाटा! Apple Inc के ताइवानी सप्लायर के साथ चल रही Tata Group की बातचीत

टाटा (Tata) जल्द ही iPhone बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन सकती है। दरअसल टाटा ग्रुप (Tata Group) एप्पल इंक ( Apple Inc) के साथ मिलकर भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग संयुक्त उद्योग स्थापित करना चाह रहा है, जिसके लिए Apple Inc के ताइवानी सप्लायर के साथ बातचीत चल रही है।

अगर आप देश में बने iPhone को यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में से एक 'टाटा ग्रुप' अब जल्द ही भारत में iPhone बना सकता है। Tata Group ग्रुप इसके लिए एप्पल इंक के ताइवानी सप्लायर 'विस्ट्रॉन कॉर्प' के साथ बात कर रहा है। वहीं एप्पल इंक भी भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग संयुक्त उद्योग को बढ़ावा देना चाहता है, जिससे जल्द ही टाटा ग्रुप और एप्पल इंक के बीच भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग संयुक्त उद्योग स्थापित करने का समझौता हो सकता है।

Tata will become the first Indian company to make an iPhone! Tata Group in talks with Taiwanese supplier of Apple Inc