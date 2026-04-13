Corporate Integrity: टाटा की आईटी कंपनी टीसीएस ने नासिक में उत्पीड़न के आरोपी कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता

टीसीएस की जीरो टॉलरेंस नीति टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि उनके लिए कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है। कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार, "हम एक सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी कर्मचारी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर हम बिना किसी देरी के सख्त कदम उठाते हैं।" कंपनी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके।