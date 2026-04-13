Corporate Integrity: टाटा की आईटी कंपनी टीसीएस ने नासिक में उत्पीड़न के आरोपी कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता

टाटा कंसल्टेंसी। (फोटो: X/ @TCS)
Suspension: भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अपने नासिक कार्यालय में कार्यरत कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। कंपनी ने उत्पीड़न के आरोपों के बाद इन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। टीसीएस ने अपनी 'जीरो टॉलरेंस' नीति का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि वे अपने वर्कप्लेस पर किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या उत्पीड़न को स्वीकार नहीं करते हैं।
जानकारी के अनुसार, नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय के कुछ कर्मचारियों पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे थे। जैसे ही यह मामला कंपनी के प्रबंधन और आंतरिक शिकायत समिति के संज्ञान में आया, इसकी गहन जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती जांच में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कंपनी ने संबंधित कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्णय लिया। टाटा समूह हमेशा से अपने नैतिक मूल्यों और कार्य संस्कृति के लिए जाना जाता है, और यह कार्रवाई उसी प्रतिबद्धता को दोहराती है।
टीसीएस की जीरो टॉलरेंस नीति टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि उनके लिए कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है। कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार, "हम एक सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी कर्मचारी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर हम बिना किसी देरी के सख्त कदम उठाते हैं।" कंपनी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके।
आज के दौर में जब महिलाएं और युवा प्रोफेशनल बड़ी संख्या में आईटी क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, तब वर्कप्लेस पर सुरक्षा और सम्मान एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी द्वारा की गई यह कार्रवाई अन्य संस्थानों के लिए भी एक मिसाल है। यह संदेश साफ है कि पद चाहे जो भी हो, यदि कोई कर्मचारी सहकर्मियों के साथ गलत व्यवहार करता है, तो उसे परिणाम भुगतने होंगे।
आंतरिक जांच और कानून भारत में 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम' यानि POSH एक्ट के तहत हर कंपनी में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का होना अनिवार्य है। टीसीएस मामले में भी इसी समिति द्वारा जांच की जा रही है। निलंबन की यह कार्रवाई जांच पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। यदि आरोप पूरी तरह सिद्ध हो जाते हैं, तो कंपनी इन कर्मचारियों की सेवा स्थायी रूप से समाप्त भी कर सकती है।
यह खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और कॉरपोरेट हलकों में टीसीएस के फैसले की सराहना हो रही है। कर्मचारियों का मानना है कि कंपनी के इस त्वरित एक्शन से काम करने के माहौल में विश्वास पैदा होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्पीड़न के मामलों में चुप्पी साधने के बजाय उन पर कड़ी कार्रवाई करना ही कंपनी की साख मजबूत बनाता है।
इस घटना ने एक बार फिर आईटी सेक्टर में काम के दबाव और वहां की आंतरिक संस्कृति पर बहस छेड़ दी है। कई बार प्रोजेक्ट डेडलाइन और काम के बोझ के बीच ऐसे मामलों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन नासिक की इस घटना ने साबित किया है कि एथिक्स और कल्चर के मामले में टाटा ग्रुप कोई समझौता नहीं करेगा।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग