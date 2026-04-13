13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Corporate Integrity: टाटा की आईटी कंपनी टीसीएस ने नासिक में उत्पीड़न के आरोपी कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता

Harassment: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने नासिक कार्यालय में उत्पीड़न के आरोपों के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वर्कप्लेस पर किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Apr 13, 2026

Tata Consultancy

टाटा कंसल्टेंसी। (फोटो: X/ @TCS)

Suspension: भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अपने नासिक कार्यालय में कार्यरत कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। कंपनी ने उत्पीड़न के आरोपों के बाद इन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। टीसीएस ने अपनी 'जीरो टॉलरेंस' नीति का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि वे अपने वर्कप्लेस पर किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या उत्पीड़न को स्वीकार नहीं करते हैं।

आखिर क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय के कुछ कर्मचारियों पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे थे। जैसे ही यह मामला कंपनी के प्रबंधन और आंतरिक शिकायत समिति के संज्ञान में आया, इसकी गहन जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती जांच में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कंपनी ने संबंधित कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्णय लिया। टाटा समूह हमेशा से अपने नैतिक मूल्यों और कार्य संस्कृति के लिए जाना जाता है, और यह कार्रवाई उसी प्रतिबद्धता को दोहराती है।

आचार संहिता का उल्लंघन होने पर फौरन होती है कार्रवाई

टीसीएस की जीरो टॉलरेंस नीति टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि उनके लिए कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है। कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार, "हम एक सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी कर्मचारी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर हम बिना किसी देरी के सख्त कदम उठाते हैं।" कंपनी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके।

कॉरपोरेट जगत में वर्कप्लेस सेफ्टी का महत्व

आज के दौर में जब महिलाएं और युवा प्रोफेशनल बड़ी संख्या में आईटी क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, तब वर्कप्लेस पर सुरक्षा और सम्मान एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी द्वारा की गई यह कार्रवाई अन्य संस्थानों के लिए भी एक मिसाल है। यह संदेश साफ है कि पद चाहे जो भी हो, यदि कोई कर्मचारी सहकर्मियों के साथ गलत व्यवहार करता है, तो उसे परिणाम भुगतने होंगे।

निलंबन की यह कार्रवाई जांच पूरी होने तक प्रभावी रहेगी

आंतरिक जांच और कानून भारत में 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम' यानि POSH एक्ट के तहत हर कंपनी में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का होना अनिवार्य है। टीसीएस मामले में भी इसी समिति द्वारा जांच की जा रही है। निलंबन की यह कार्रवाई जांच पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। यदि आरोप पूरी तरह सिद्ध हो जाते हैं, तो कंपनी इन कर्मचारियों की सेवा स्थायी रूप से समाप्त भी कर सकती है।

उत्पीड़न मामलों में कड़ी कार्रवाई से कंपनी की साख मजबूत बनती है

यह खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और कॉरपोरेट हलकों में टीसीएस के फैसले की सराहना हो रही है। कर्मचारियों का मानना है कि कंपनी के इस त्वरित एक्शन से काम करने के माहौल में विश्वास पैदा होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्पीड़न के मामलों में चुप्पी साधने के बजाय उन पर कड़ी कार्रवाई करना ही कंपनी की साख मजबूत बनाता है।

इस मामले ने आंतरिक संस्कृति पर बहस छेड़ दी

इस घटना ने एक बार फिर आईटी सेक्टर में काम के दबाव और वहां की आंतरिक संस्कृति पर बहस छेड़ दी है। कई बार प्रोजेक्ट डेडलाइन और काम के बोझ के बीच ऐसे मामलों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन नासिक की इस घटना ने साबित किया है कि एथिक्स और कल्चर के मामले में टाटा ग्रुप कोई समझौता नहीं करेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

13 Apr 2026 05:45 pm

Hindi News / Business / Corporate Integrity: टाटा की आईटी कंपनी टीसीएस ने नासिक में उत्पीड़न के आरोपी कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

March Inflation 2026: गांवों में शहरों से ज्यादा है महंगाई, CPI के आंकड़े से जानिए कम महंगाई वाले टॉप आइटम

middle east war impact india
कारोबार

हम डूब जाएंगे… SpiceJet के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह क्यों कहा? एयरलाइन पर घिर रहे संकट के बादल

SpiceJet latest news
कारोबार

Sensex Recovery: सेंसेक्स 700 और निफ्टी 207 अंक गिरकर हुआ बंद, उधर इन शेयरों में दिखी तेजी

Impact of EV Policy: Ather Energy Shares Rise 8%
कारोबार

Stock Market Holiday: क्या मंगलवार, 14 अप्रैल को बंद रहेंगे शेयर बाजार? देखिए छुट्टियों की लिस्ट

stock market holiday tomorrow
कारोबार

Online Investment Fraud: व्हाट्सएप ग्रुप से डॉक्टर को लगा 12 करोड़ का चूना, जानिए स्टॉक फ्रॉड से बचने के 5 उपाय

RBI Digital Fraud Compensation
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.