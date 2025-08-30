7th Pay Commission की अब तक बाट जोह रहे केंद्र सरकार से जुड़े ये कर्मचारी

इस बीच, ICSSR के क्षेत्रीय केंद्रों में भी यही स्थिति बनी हुई है और मामला प्रोसेस में बताया जा रहा है। यानी, सरकार और परिषद के स्तर पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन कर्मचारियों को वेतन फायदा कब मिलेगा, यह साफ नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि जब 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, ऐसे समय में 7वें वेतन आयोग का इंतजार उनकी आर्थिक स्थिति पर बोझ डाल रहा है। उनका तर्क है कि लंबे समय से वे केंद्र सरकार से जुड़े संस्थानों में कार्यरत हैं और बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह वेतन लाभ पाने का हक रखते हैं।