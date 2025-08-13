8वें वेतन आयोग में इन लोगों ने लगाया अड़ंगा, मोदी सरकार ने गिनाए नाम

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के बनने का ऐलान होने के 8 महीने बाद भी अब तक इस पर कोई काम नहीं शुरू हुआ है। न तो आयोग के अध्यक्ष-सदस्य चुने गए हैं और न ही Terms of Reference (ToR) फाइल हुआ है। यहां तक कि इसकी अधिसूचना तक नहीं जारी हो पाई है। अधिसूचना में देरी को लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया है कि प्रक्रिया में देरी का कारण वित्तीय बाधा नहीं, बल्कि 3 अहम मंत्रालय और राज्यों से अब तक प्रतिक्रिया न आना है। यानी इनके फाइल रोकने के कारण ही फाइनेंस मिनिस्ट्री 8वें वेतन आयोग पर आगे नहीं बढ़ पा रही है।