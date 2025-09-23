11.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पर होगी हजारों रुपये की बारिश, जल्द हो सकता है ऐलान

2025 में भी बोनस की रकम 78 दिनों के बराबर होगी, जिससे हरेक योग्य कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये मिलेंगे। बोनस ट्रांसफर त्योहारों से पहले किया जाता रहा है ताकि इसका असर बाजार में खपत बढ़ाने पर भी दिखे। बीते साल सरकार ने कहा था कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय रेल का प्रदर्शन रिकॉर्ड स्तर पर रहा था। उस दौरान रेलवे ने 1,588 मिलियन टन माल ढुलाई की और 6.7 अरब यात्रियों को सेवाएं दीं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड पूंजीगत निवेश और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को इस उपलब्धि का कारण माना गया था।