कारोबार

11.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पर होगी हजारों रुपये की बारिश, जल्द हो सकता है ऐलान

रेलवे के अलावा दूसरे केंद्रीय कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा। पर उसकी रकम 1200 रुपये तय है।

भारत

Ashish Deep

Sep 23, 2025

How is productivity linked bonus calculated?, What is a productivity bonus?, Who is eligible for PLB bonus?, उत्पादकता से जुड़े बोनस की गणना कैसे की जाती है?, उत्पादकता बोनस क्या है?, Productivity Linked Bonus for Central Government employees, Productivity linked bonus eligibility, Productivity linked bonus calculator, Productivity Linked bonus in railway, Productivity Linked Bonus taxable, 78 days bonus for railway employees calculation, Railway bonus calculation formula, Railway Bonus eligibility,
महंगाई भत्ते का भी ऐलान संभव है। (फोटो : फ्री पिक)

11.5 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों पर हजारों रुपये की बारिश होने वाली है। मोदी सरकार जल्द ही इसका ऐलान करेगी। यह बारिश प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) के जरिए होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद रेल कर्मचारियों के खाते में दिवाली बोनस की रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। बीते साल सरकार ने 2028.57 करोड़ रुपये 11.72 लाख रेल कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर किए थे। यह रकम नॉन गजटेड कर्मचारियों को दी जाती है।

किन कर्मचारियों को होगा फायदा

संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री आरके वर्मा ने बताया कि रेलवे में जो भी कर्मचारी गैर राजपत्रित पोस्ट पर काम कर रहे हैं, उनको दिवाली बोनस के तौर पर करीब 18000 रुपये मिलते हैं। यह बोनस 78 दिन के हिसाब से जोड़कर दिया जाता है। इस बोनस का फायदा ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ और अन्य ग्रुप-सी कर्मचारियों को मिलता है। सरकार कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और रेलवे के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से बोनस देती है।

2025 में भी बोनस की रकम 78 दिनों के बराबर

2025 में भी बोनस की रकम 78 दिनों के बराबर होगी, जिससे हरेक योग्य कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये मिलेंगे। बोनस ट्रांसफर त्योहारों से पहले किया जाता रहा है ताकि इसका असर बाजार में खपत बढ़ाने पर भी दिखे। बीते साल सरकार ने कहा था कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय रेल का प्रदर्शन रिकॉर्ड स्तर पर रहा था। उस दौरान रेलवे ने 1,588 मिलियन टन माल ढुलाई की और 6.7 अरब यात्रियों को सेवाएं दीं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड पूंजीगत निवेश और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को इस उपलब्धि का कारण माना गया था।

दूसरे कर्मचारियों को भी बोनस का ऐलान जल्द

बता दें कि 2023 और 2022 में भी रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बराबर बोनस दिया गया था। 2022 में 1,832 करोड़ रुपये की रकम कर्मचारियों को दी गई थी। सरकार ने कहा था कि PLB की परंपरा दशहरा से पहले हर साल निभाई जाती रही है और यह कर्मचारियों के लिए न केवल आर्थिक मदद है बल्कि उनके परिवारों के लिए त्योहार का उत्साह भी बढ़ाती है। रेलवे कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य सरकारी कार्यालयों में भी बोनस का ऐलान जल्द हो सकता है। हालांकि उनके बोनस की सीमा 1,200 रुपये तय है।

Business news

Updated on:

23 Sept 2025 10:54 am

Published on:

23 Sept 2025 10:51 am

Hindi News / Business / 11.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पर होगी हजारों रुपये की बारिश, जल्द हो सकता है ऐलान

