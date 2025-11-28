Patrika LogoSwitch to English

इन Mid-Cap Mutual Funds ने निवेशकों को दिया 25% से ज्यादा सालाना रिटर्न, क्या आपके पास हैं?

Top Mid-Cap Mutual Funds: यदि आप हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं, तो आपकी तलाश यहां खत्म होती है। हम आपके लिए कुछ ऐसे फंड्स की जानकारी लेकर आए हैं, जिन्होंने अपने निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम किया है।

भारत

image

Businessdesk

image

Neeraj Nayyar

Nov 28, 2025

Personal Finance

हाई रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड (PC: perplexityAI)

म्यूचुअल फंड(Mutual Fund) में निवेश से पहले एक सवाल मन में आता है कि रिटर्न कितना मिलेगा? यहीं से शुरू होती है, हाई रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड की खोज। आपकी इसी खोज को आसान बनाने के लिए हम यहां बता रहे हैं कुछ ऐसे मिड-कैप फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले 5 सालों में शानदार रिटर्न दिया है।

रिटर्न की गारंटी नहीं होती

म्यूचुअल फंड में रिटर्न कितना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर किसी फंड का शानदार रिटर्न का इतिहास रहा है, तो उसका भविष्य भी उतना ही उज्ज्वल होगा, यह सटीक तौर पर नहीं कहा जा सकता। हां, इतना जरूर है कि अतीत में लगातार अच्छा करने वाले फंड्स के आगे भी अच्छा करने की संभावना जरूर बढ़ जाती है। इसके साथ ही इन फंड्स के प्रति निवेशकों के विश्वास का भी पता चलता है।

क्या होते हैं मिड-कैप फंड्स?

यहां हम बात करेंगे मिड-कैप कैटेगरी में ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले पांच सालों में 25% से अधिक का सालाना रिटर्न दिया है। लेकिन इससे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर मिड-कैप फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड की अलग-अलग कैटेगरी में से एक मिड-कैप भी है। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं, जो अपनी एसेट का कम से कम 65% मिड-कैप स्टॉक्स में निवेश करते हैं। अब चूंकि यहां बात स्टॉक्स की हो रही है, तो यह भी जान लेना चाहिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जोखिम अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, लेकिन हाई रिटर्न की संभावना भी यहीं सबसे ज्यादा होती है।

मिड-कैप फंड रिटर्न

मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, इन मिड-कैप फंड्स ने पिछले पांच सालों में 25% से अधिक का रिटर्न दिया है। आइए जानते हैं किसने कितना रिटर्न दिया।

  • Quant Mid Cap Fund - 25.31%
  • Nippon India Growth Mid Cap Fund - 27.02%
  • Motilal Oswal Mid Cap Fund - 30.31%
  • Mahindra Manulife Mid Cap Fund - 25.99%
  • Inveco India Mid Cap Fund - 26.44%
  • HDFC Mid Cap Fund - 27.57%
  • Edelweiss Mid Cap Fund - 26.94%

रिटर्न ही नहीं यह भी देखें

म्यूचुअल फंड्स चुनते समय केवल रिटर्न ही नहीं, कई बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि एक्सपेंस रेशियो के बारे में जानकारी बेहद जरूरी है। एक्सपेंस रेशियो यह बताता है कि फंड के प्रबंधन के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) द्वारा कितना वार्षिक शुल्क लिया जा रहा है। इसमें पोर्टफोलियो प्रबंधन, मार्केटिंग आदि खर्चे शामिल होते हैं। वहीं, एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है, तो हाई रिटर्न के बावजूद आपकी जेब ज्यादा भारी नहीं होगी। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय हमेशा लंबी अवधि को ध्यान में रखकर चलें, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमभरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

