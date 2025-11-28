इन Mid-Cap Mutual Funds ने निवेशकों को दिया 25% से ज्यादा सालाना रिटर्न, क्या आपके पास हैं?

यहां हम बात करेंगे मिड-कैप कैटेगरी में ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले पांच सालों में 25% से अधिक का सालाना रिटर्न दिया है। लेकिन इससे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर मिड-कैप फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड की अलग-अलग कैटेगरी में से एक मिड-कैप भी है। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं, जो अपनी एसेट का कम से कम 65% मिड-कैप स्टॉक्स में निवेश करते हैं। अब चूंकि यहां बात स्टॉक्स की हो रही है, तो यह भी जान लेना चाहिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जोखिम अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, लेकिन हाई रिटर्न की संभावना भी यहीं सबसे ज्यादा होती है।