कारोबार

गूगल और टेस्ला जैसे अमेरिकी शेयरों में लगाना चाहते हैं पैसा? इन चार तरीकों से आप कर सकते हैं निवेश

How to Invest in US Market: भारतीय निवेशक अब अपना दायरा बढ़ाने लगे हैं। वे भारत में रहकर ही विदेशी शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स और GIFT City के ​जरिए भारतीय निवेशक भारत में रहकर ही अमेरिकी शेयरों में निवेश कर सकते हैं।

less than 1 minute read
भारत

image

Pawan Jayaswal

image

Thalaz Sharma

Nov 27, 2025

How to invest in us market

भारतीय भी अमेरिकी शेयरों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। (PC: Pixabay)

भारतीय निवेशक अमूमन घरेलू स्टॉक्स पर ही पैसा लगाते हैं। वे या तो सीधे स्टॉक खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इस बीच कई लोग गूगल, टेस्ला या मेटा जैसे अमेरिकी शेयरों में भी पैसा इन्वेस्ट करना चाह​ते हैं। आइए जानते हैं ऐसे चार तरीके जिनसे आप अमेरिकी शेयरों में निवेश कर सकते है:

अमेरिकी मार्केट से जुड़े ब्रोकर

आप एंजल वन, वेस्टेड फाइनेंस आदि जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना खाता खुलवा सकते हैं और अमेरिकी शेयरों की ट्रेडिंग शुरु कर सकते हैं। लेकिन यहां रुपये से डॉलर में करेंसी कन्वर्ट करने की फीस बहुत ज्यादा होती है।

विदेशी ब्रोकर के जरिए सीधा निवेश

कुछ इंटरनेशनल ब्रोकर भारतीय निवेशकों को इन्वेस्ट करने की अनुमति देते हैं। जैसे- टीडी अमेरिट्रेड या इंटरेक्टिव ब्रोकर्स। इनकी मदद से आप अमेरिकी शेयरों में सीधा निवेश कर सकते हैं। हालांकि, यह उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है, जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए अधिक पैसा है, क्योंकि यहां न्यूनतम इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है।

GIFT City प्लेटफॉर्म

गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी निवेशकों को अमेरिका में निवेश करने की सुविधा देती है। यह प्लेटफॉर्म उन निवेशकों के लिए उपयोगी है, जो विदेशी खातों, करेंसी कन्वर्ट फीस और अन्य ऊंचे शुल्कों से बचना चाहते हैं। गिफ्ट सिटी की प्रसिद्धि के चलते मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने हाल ही में नैस्डेक (NASDAQ) आधारित एक नया ईटीएफ गिफ्ट सिटी में शुरू किया है।

म्यूचुअल फंड

म्यूचुअल फंड के जरिए निवेशक भारत में रहकर ही अमेरिकी ईटीएफ या एफओएफ में निवेश कर सकते हैं। यह तरीका सबसे सरल है। कुछ फंड्स के उदाहरण हैं- मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ, आदित्य बिड़ला सन लाइफ नैस्डैक 100 एफओएफ, एक्सिस नैस्डैक 100 एफओएफ इत्यादि।

