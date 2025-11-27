गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी निवेशकों को अमेरिका में निवेश करने की सुविधा देती है। यह प्लेटफॉर्म उन निवेशकों के लिए उपयोगी है, जो विदेशी खातों, करेंसी कन्वर्ट फीस और अन्य ऊंचे शुल्कों से बचना चाहते हैं। गिफ्ट सिटी की प्रसिद्धि के चलते मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने हाल ही में नैस्डेक (NASDAQ) आधारित एक नया ईटीएफ गिफ्ट सिटी में शुरू किया है।