मर्सिडीज बेंज की कार लॉन्चिंग पर बोले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, 'मैं नहीं खरीद सकता आपकी कार', उत्पादन बढ़ाने पर दिया जोर

भारत में असेंबल की गई मर्सिडीज-बेंज की Mercedes Benz EQS 580 4MATIC EV इलेक्ट्रिक कार के लांच करते हुए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं आपकी कार नहीं खरीद सकता हूं। इसके साथ ही उन्होंने मर्सिडीज को उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने के लिए कहा है।

जर्मनी की प्रीमियम कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज ने भारत में मेक-इन-इंडिया के तहत असेंबल आपनी पहली इलेक्ट्रिक भारतीय मार्केट में उतारी है, जिसके लांचिंग कार्यक्रम में केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित करते हुए मर्सिडीज को भारत में कार उत्पादन बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि " आप उत्पादन बढ़ाएंगे तभी लागत कम होगी।

Transport Minister Nitin Gadkari said on Mercedes Benz's car launch, 'I cannot buy your car'