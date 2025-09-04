GST रिफॉर्म्स की आंधी में उड़ गया ट्रंप का टैरिफ, शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी, हर तरफ दिख रही खरीदारी

जीएसटी स्लैब्स में बदलाव ने शेयर मार्केट में ट्रंप टैरिफ के प्रकोप को पूरी तरह खत्म कर दिया है। गुरुवार को शेयर बाजार जबरदस्त बढ़त लेकर खुला है और शुरुआती कारोबार में भी तेजी देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 889 अंक की बढ़त लेकर 81,456 पर खुला है। शुरुआती कारोबार में यह 0.64 फीसदी या 517 अंक की बढ़त के साथ 81,113 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.64 फीसदी या 155 अंक की बढ़त के साथ 24,870 पर ट्रेड करता दिखा।