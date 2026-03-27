ट्रंप के एक ट्वीट से ‘अरबपति’ बने करीबी! 15 मिनट पहले क्रूड और क्रिप्टो में खेल का बड़ा खुलासा

ट्रंप के इस ऐलान से केवल 15 मिनट पहले ब्रेंट और डब्ल्यटीआई क्रूड में 840 मिलियन डॉलर के सौदे किए गए। साथ ही अमेरिकी शेयर बाजार एसएंडपी 500 में 1.5 अरब डॉलर तो यूरोपीय बाजारों और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी में अरबों डॉलर के सौदे किए गए। इस खरीद के 15 मिनट बाद सुबह 7:04 बजे जैसे ही ट्रंप ने ईरान से कहा कि वे हमला 5 दिन के लिए टाल रहे हैं। कूड ऑयल 15% से ज्यादा गिरकर 84 डॉलर प्रति बैरल तक फिसल गया। इससे क्रूड शॉर्ट करने वाले ट्रेडर्स ने कुछ ही मिनटों में करोडों डॉलर कमा लिए। एसएंडपी 500 करीब 3.5% चढ़ गया। इसके मार्केट कैप में 2 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हआ। क्रिप्टो में 8% की तेजी आई। अमेरिकी सिनेटर क्रिस मर्फी ने आरोप लगाया है कि ट्रंप इनसाइडर ट्रेडिंग कर अपने करीबियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा, वह कौन था? ट्रंप? परिवार का कोई सदस्य? या व्हाइट हाउस का कोई कर्मचारी? जिसने करोड़ों का मुनाफा कमाया अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन सौदों को किसने अंजाम दिया।