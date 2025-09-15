Urban Company के IPO में क्या आपने भी लगाया था पैसा? इस तरह चेक करें मिला या नहीं शेयर

Urban Company IPO allotment status: अगर आपने भी अर्बन कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाया है, तो पता कर सकते हैं कि आपको शेयर अलॉट हुआ या नहीं। अर्बन कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट आज 15 सितंबर को फाइनल हो रहा है। कंपनी का आईपीओ 10 सितंबर को खुला था और 12 सितंबर को बंद हुआ। इस आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग 17 सितंबर को होगी। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजों पर लिस्ट होंगे। अर्बन कंपनी के आईपीओ में प्राइस बैंड 98 से 103 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। आइए जानते हैं कि शेयरों का अलॉटमेंट कैसे चेक कर सकते हैं।