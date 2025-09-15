Urban Company के IPO में क्या आपने भी लगाया था पैसा? इस तरह चेक करें मिला या नहीं शेयर

Urban Company IPO allotment status: अगर आपने भी अर्बन कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाया है, तो पता कर सकते हैं कि आपको शेयर अलॉट हुआ या नहीं। अर्बन कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट आज 15 सितंबर को फाइनल हो रहा है। कंपनी का आईपीओ 10 सितंबर को खुला था और 12 सितंबर को बंद हुआ। इस आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग 17 सितंबर को होगी। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजों पर लिस्ट होंगे। अर्बन कंपनी के आईपीओ में प्राइस बैंड 98 से 103 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। आइए जानते हैं कि शेयरों का अलॉटमेंट कैसे चेक कर सकते हैं।
स्टेप 1. बीएसई IPO अलॉटमेंट स्टेटस पेज पर जाएं।
स्टेप 2. Issue Type में Equity चुनें।
स्टेप 3. ड्रॉपडाउन से Urban Company IPO सलेक्ट करें।
स्टेप 4. अपना Application Number या PAN दर्ज करें।
स्टेप 5. कैप्चा कोड भरे और Search पर क्लिक करें। अब आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।
स्टेप 1. एनएसई IPO Application Tracking पेज पर जाएं।
स्टेप 2. Equity and SME IPO Bid Details पर क्लिक करें।
स्टेप 3. लिस्ट से Urban Company IPO चुनें।
स्टेप 4. अपना Application Number और PAN भरें।
स्टेप 5. Submit दबाकर स्टेटस चेक करें।
स्टेप 1. MUFG Intime की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2. ड्रॉपडाउन से Urban Company IPO चुनें।
स्टेप 3. निम्न में से कोई एक डिटेल दर्ज करें: PAN, Application Number, DP ID/Client ID, या बैंक खाता नंबर।
स्टेप 4. Search पर क्लिक करें और अलॉटमेंट स्टेटस देखें।
अर्बन कंपनी के IPO को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। 12 सितंबर को बिडिंग बंद होने तक इस इश्यू को कुल 108.98 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) कैटेगरी में 147.35 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs) कैटेगरी में 77.82 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी को 41.49 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।
अर्बन कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 65 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा है। यह बताता है कि कंपनी का शेयर 168 रुपये पर लिस्ट हो सकता है।