US Bribery Case में अडानी की पहली कानूनी दलील, कोर्ट से की ये मांग

रिपोर्ट में बताया है कि अडानी की ओर से पैरवी कर रही ग्लोबल लॉ फर्म ने अदालत को बताया कि इस समय दोनों पक्षों के वकील एक स्टिपुलेशन पर चर्चा कर रहे हैं। स्टिपुलेशन एक तरह का औपचारिक कानूनी समझौता होता है, जिसमें मुकदमे से जुड़े किसी तथ्य या प्रक्रिया पर दोनों पक्ष सहमति बना लेते हैं। इसका उद्देश्य अदालत में बार बार बहस से बचना और प्रक्रिया को सरल बनाना होता है। हालांकि, अडानी पक्ष ने यह स्पष्ट नहीं किया कि एसईसी के साथ किन बिंदुओं पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है।