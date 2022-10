एलन मस्क को ट्विटर खरीदने के लिए 28 अक्टूबर तक का समय, डील पूरा नहीं करने पर उनके खिलाफ शुरू होगा ट्रायल

अमरीका की डेलावेयर कोर्ट ने एलन मस्क को ट्विटर खरीदने के लिए 28 अक्टूबर तक का समय दिया है। इस समय तक कोर्ट ने कानूनी लड़ाई के ट्रायल पर रोक लगा दी है। वहीं 28 अक्टूबर तक ट्विटर खरीदने की डील पूरी नहीं करने पर एलन मस्क के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा।

ट्विटर और एलन मस्क के बीच 44 अरब डॉलर के डील टूटने के बाद दोनों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है, जिस पर रोक लगाते हुए अमरीका की डेलावेयर कोर्ट के न्यायाधीश कैथलीन सेंट जे मैककॉर्मिक ने एलन मस्क को ट्विटर खरीदने के लिए 28 अक्टूबर तक का समय दिया है। इस डील को पूरा करने के लिए कोर्ट ने दोनों पक्षों को 28 अक्टूबर शाम 5 बजे तक का समय दिया है। यदि इसके बाद भी इस डेट तक यह डील पूरी नहीं होती तो इस केस का ट्रायल फिर से शुरू होगा, जिसकी तारिखें नवंबर में घोषित की जाएंगी।

US Court Halts Twitter-Elon Musk Trial To Allow More Time To Tesla Chief, Asks To Close Deal By October 28