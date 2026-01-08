US Tariff on India: क्या भारत पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी में हैं ट्रंप? लाना चाहते हैं यह बिल

Trump 500% Tariff Bill: अमेरिका में रूस को लेकर एक नया राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम सामने आया है। अमेरीकी सेनेटर लिण्डसे ने एक्स पर ट्वीट करते हुए बताया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंधों का समर्थन किया है। प्रस्तावित कानून में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कम से कम 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की बात कही गई है। इस कदम का असर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर पड़ सकता है, जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक गतिविधियां तेज बनी हुई हैं और ऊर्जा बाजार पहले से अस्थिर दौर से गुजर रहा है।