भारत में तेजी से बढ़ रहा सेकेंड हैंड कारों का मार्केट, जानिए कौन से ब्रांड्स और मॉडल्स पसंद कर रहे लोग

मॉडल स्तर पर देखें, तो भारतीय खरीदारों की पसंद और उनकी महत्वाकांक्षा साफ दिखती है। सबसे ज्यादा बिकने वाली सेकेंड-हैंड कारें स्विफ्ट, वैगनआर और ऑल्टो हैं, जिनकी डिमांड हमेशा से ही रही है। क्योकि ये सबसे सस्ती हैं, मेनटेनेंस बहुत कम रहता है और छोटे शहरों-कस्बों में पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। जो लोग पहली बार कार ले रहे हैं या बजट कम है, उनके लिए सबसे किफायदी ऑप्शन है। इसके साथ ही SUV सेगमेंट में तेजी आ रही है। क्रेटा, विटारा ब्रेजा और XUV500 सबसे तेज बिक रही हैं। प्रीमियम हैचबैक में बलेनो और टियागो बहुत पॉपुलर हो रही हैं। बलेनो और टियागो में अच्छे लुक्स, टचस्क्रीन, सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, इसलिए ये “अंदर से प्रीमियम, बाहर से किफायती” का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं।