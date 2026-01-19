19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Vande Bharat Sleeper Train: टिकट कैंसिल कराना पड़ेगा महंगा, यात्रा से पहले जान लें रिफंड के नियम

Vande Bharat sleeper refund rules: रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए कैंसिलेशन नियम पहले से मौजूद ट्रेनों की तुलना में काफी सख्त बनाए हैं। इसलिए टिकट बुकिंग से पहले उनकी जानकारी बेहद जरूरी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 19, 2026

Vande Bharat sleeper train cancellation charges

इस ट्रेन के कैंसिलेशन नियम दूसरी ट्रेनों से सख्त हैं। (PC: Railway)

Vande Bharat sleeper train cancellation charges: यदि आप हाल ही में लॉन्च हुई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो टिकट कैंसिलेशन नियम को ध्यान से पढ़ लें। अन्यथा बड़ा झटका लग सकता है। रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के कन्फर्म टिकट को कैंसिल करना महंगा बना दिया है। टिकट बुक करने के बाद उसे कभी भी कैंसिल कराने की स्थिति में टिकट की कुल कीमत का कम से कम 25% काटा जाएगा। लेकिन यदि आप ट्रेन छूटने से 72 घंटे पहले बुकिंग रद्द करने का फैसला लेते हैं, तो जेब कुछ ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी।

इस तरह होगी कटौती

रेलवे, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के निर्धारित समय से 72 घंटे पहले हुए कैंसिलेशन के लिए 50% कटौती करेगा। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, कन्फर्म टिकट को अगर ट्रेन छूटने के 72 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है, तो टिकट की कुल कीमत के 50% का भुगतान करना होगा। इसी तरह, अगर टिकट तय समय से आठ घंटे से कम समय पहले कैंसिल किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। दरअसल, रेलवे ने ट्रेनों के चार्ट तैयार करने के नियमों में बदलाव किया है। पहले ट्रेन के स्टेशन से छूटने से 4 घंटे पहले चार्ट बनाया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 8 घंटे पहले कर दिया है। इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत स्लीपर के कैंसिलेशन नियम बनाए गए हैं।

इस वजह से हुआ बदलाव

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए कैंसिलेशन नियम, पहले से चल रहीं वंदे भारत चेयर-कार ट्रेनों सहित अन्य ट्रेनों की तुलना में काफी अलग और सख्त हैं। अधिकारियों का कहना है कि नए नियम टिकट कैंसिल करने का समय कम करते हैं और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए रिफंड की रकम में भी बदलाव करते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन ट्रेनों में यात्रियों को केवल कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे। इसका मतलब है कि वेटिंग लिस्ट या फिर RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन) का कोई प्रावधान नहीं होगा।

दूसरी ट्रेनों में ये है व्यवस्था

दूसरी ट्रेनों के नियमों की बात करें, तो अगर यात्री ट्रेन के तय समय से 48 घंटे पहले कभी भी टिकट कैंसिल करते हैं, तो उनसे फर्स्ट AC के लिए 240 रुपए, टियर-2 AC के लिए 200 रुपए, टियर-3 AC के लिए 180 रुपए, स्लीपर के लिए 120 रुपए और सेकंड क्लास के लिए 60 रुपए का फिक्स्ड कैंसिलेशन चार्ज लिया जाता है। इसी तरह, 48 घंटे से लेकर 12 घंटे पहले तक कैंसिल होने वाले टिकट पर रेलवे 25% जुर्माना वसूलता है। 12 घंटे से लेकर 4 घंटे पहले कैंसिल होने वाले टिकट पर 50% कटौती होती है। अगर ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले टिकट रद्द नहीं किया जाता और ऑनलाइन TDR यानी कि Ticket Deposit Receipt फाइल नहीं किया जाता, तो कोई रिफंड नहीं मिलता।

केवल इन्हें मिलेगा कोटा

रेलवे बोर्ड के मुताबिक, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए कम से कम 400 किलोमीटर की दूरी का किराया लिया जाएगा। साथ ही बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन ट्रेनों में केवल महिलाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और ड्यूटी पास धारकों के लिए ही कोटे की व्यवस्था की गई है। मालूम ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को हरी झंडी दिखाकर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को रवाना किया था। यह ट्रेन फिलहाल हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चल रही है। पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड इस ट्रेन से हावड़ा–गुवाहाटी रूट पर करीब 2.5 घंटे का समय बचेगा।

ये भी पढ़ें

Budget 2026: न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को बजट में मिलेंगे कई तोहफे, वित्त मंत्री कर सकती हैं ये घोषणाएं!
कारोबार
Income tax changes Budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Jan 2026 10:17 am

Published on:

19 Jan 2026 09:58 am

Hindi News / Business / Vande Bharat Sleeper Train: टिकट कैंसिल कराना पड़ेगा महंगा, यात्रा से पहले जान लें रिफंड के नियम

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Rate Today: ट्रंप की एक धमकी और सोने में लग गई आग! चांदी जबरदस्त उछाल से 3 लाख के पार, जानिए आज की कीमतें

Gold Rate Today
कारोबार

चांदी में निवेश के लिए तैयार हो जाएं, आने वाली है गिरावट!

MCX gold silver price today
कारोबार

Gujarat Women Empowerment: 31 दिन, 4 लाख लोग और 3 करोड़ की कमाई! गुजरात की इन महिलाओं ने रेगिस्तान में कैसे रची सुनहरी कहानी?

Gujarat Women Empowerment
कारोबार

ग्रामीण बैंक प्रबंधकों पर नकदी ढोने का बोझ

Rural bank managers are burdened with the task of carrying cash
समाचार

Trump Greenland Deal: ट्रंप की जिद ने दुनिया में मचाया हड़कंप, भारत के लिए खुला कुबेर का खजाना!

Trump Greenland Deal
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.