Vande Bharat Sleeper Train: टिकट कैंसिल कराना पड़ेगा महंगा, यात्रा से पहले जान लें रिफंड के नियम

दूसरी ट्रेनों के नियमों की बात करें, तो अगर यात्री ट्रेन के तय समय से 48 घंटे पहले कभी भी टिकट कैंसिल करते हैं, तो उनसे फर्स्ट AC के लिए 240 रुपए, टियर-2 AC के लिए 200 रुपए, टियर-3 AC के लिए 180 रुपए, स्लीपर के लिए 120 रुपए और सेकंड क्लास के लिए 60 रुपए का फिक्स्ड कैंसिलेशन चार्ज लिया जाता है। इसी तरह, 48 घंटे से लेकर 12 घंटे पहले तक कैंसिल होने वाले टिकट पर रेलवे 25% जुर्माना वसूलता है। 12 घंटे से लेकर 4 घंटे पहले कैंसिल होने वाले टिकट पर 50% कटौती होती है। अगर ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले टिकट रद्द नहीं किया जाता और ऑनलाइन TDR यानी कि Ticket Deposit Receipt फाइल नहीं किया जाता, तो कोई रिफंड नहीं मिलता।