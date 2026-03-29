GLOBAL TECH: पुतिन का बड़ा ऐलान, BRICS देशों के साथ मिल कर कैसा नया संसार बसाएगा रूस

पुतिन का यह कदम पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रूस को तकनीकी रूप से स्वतंत्र बनाने और ब्रिक्स सहयोगियों के साथ एक वैकल्पिक आर्थिक तंत्र खड़ा करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। एआई और स्वायत्त प्रणालियों पर जोर देना रूस की भविष्य की रणनीतिक तैयारियों को दर्शाता है। आने वाले महीनों में इस राष्ट्रीय समिति के माध्यम से होने वाले समझौतों और ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों (भारत, चीन, ब्राजील आदि) की इस पर प्रतिक्रिया देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या ब्रिक्स देश मिलकर एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे? एक तरफ जहाँ अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर तकनीकी अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पुतिन का 'ग्लोबल साउथ' और ब्रिक्स की ओर यह झुकाव वैश्विक व्यापार संतुलन को बदल सकता है।