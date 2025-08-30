SIP से 50 लाख का फंड जुटाना है? 11x12x15 का यह फॉर्मूला करेगा काम, समझिए कैलकुलेशन

अमीर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप छोटी-छोटी बचत करके भी लॉन्ग टर्म में अमीर बन सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी इनकम का 50 फीसदी खाने और किराए जैसी आवश्यकताओं में खर्च करना चाहिए। इसके बाद 30 फीसदी हिस्सा मनोरंजन और अपने शौक पूरे करने में खर्च कर सकते हैं। उसके बाद बची 20 फीसदी रकम को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। अगर आप अपनी नौकरी की शुरुआत से ही इस नियम को फॉल करें और इनकम का 20% हिस्सा निवेश करें, तो एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।