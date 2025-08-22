अचानक चली जाए जॉब तो क्या करेंगे? आपको वित्तीय संकट में फंसने से बचाएंगे ये 5 उपाय

क्या आपकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है या स्टाफ की कमी के बावजूद आपकी कंपनी ने अस्थायी रूप से हायरिंग फ्रीज कर दी है? यह इस बात का संकेत है कि आपकी कंपनी स्ट्रगल कर रही है और कॉस्ट कटिंग के रास्ते तलाश रही है। अगर बात छंटनी तक आती है, तो नॉन-कोर फंक्शंस वाले कर्मचारियों का नंबर सबसे पहले आ सकता है। एआई और मशीन लर्निंग के इस दौर में नौकरी पर कभी भी आंच आ सकती है। इसलिए जॉब लॉस के लिए व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आप तैयार नहीं हैं, तो आप वित्तीय संकट में फंस सकते हैं।