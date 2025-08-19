Sleep Internship: 9 घंटे सोने की जॉब, 2 महीने में मिलेंगे 10 लाख रुपये, क्या आप भी करना चाहेंगे?

Sleep Internship: सोना किसे पसंद नहीं होगा। यहां हम गोल्ड वाले सोने की नहीं, नींद वाले सोने की बात कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि वह लंबी गहरी नींद ले। कुछ लोग तो वीकेंड्स पर 10-12 घंटों तक सोते रहते हैं। कैसा हो, अगर आपको सोने के पैसे भी मिले? अगर आपकी जॉब ही सिर्फ सोने की हो तो? यानी नींद की नींद और पैसे के पैसे। जी हां, यह सच है। एक कंपनी स्लीप इंटर्नशिप लेकर आई है। यह 2 महीने की इंटर्नशिप है, जिसमें आपको 10 लाख रुपये तक मिल सकते हैं।