Sleep Internship: 9 घंटे सोने की जॉब, 2 महीने में मिलेंगे 10 लाख रुपये, क्या आप भी करना चाहेंगे?

Sleep Internship: सोना किसे पसंद नहीं होगा। यहां हम गोल्ड वाले सोने की नहीं, नींद वाले सोने की बात कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि वह लंबी गहरी नींद ले। कुछ लोग तो वीकेंड्स पर 10-12 घंटों तक सोते रहते हैं। कैसा हो, अगर आपको सोने के पैसे भी मिले? अगर आपकी जॉब ही सिर्फ सोने की हो तो? यानी नींद की नींद और पैसे के पैसे। जी हां, यह सच है। एक कंपनी स्लीप इंटर्नशिप लेकर आई है। यह 2 महीने की इंटर्नशिप है, जिसमें आपको 10 लाख रुपये तक मिल सकते हैं।
अगर आप सोते-सोते पैसा कमाना चाहता हैं, तो यह इंटर्नशिप आपके ही लिये है। Wakefit नाम की कंपनी यह स्लीप इंटर्नशिप लेकर आई है। यह पहली बार नहीं है, जब कंपनी इस तरह की इंटर्नशिप लेकर आई है। यह इस इंटर्नशिप का पांचवां सीजन है।
स्लीप इंटर्नशिप के पहले 4 सीजन हो चुके हैं। चौथे सीजन में पुणे की पूजा माधव वाव्हल नाम की एक इंटर्न ने 9.1 लाख रुपये कमाए थे। कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, सीजन-3 में साईश्वरी नाम की एक इंटर्न ने 9 लाख रुपये कमाए थे। उनका स्लीप स्कोर 99 फीसदी रहा था।
यह 2 महीने की इंटर्नशिप है। इसमें आपको कंपनी द्वारा दिये गए मैट्रेस (गद्दे) पर रोज 9 घंटे सोना होगा। इस तरह आपको उन गद्दों पर सोकर उनकी टेस्टिंग करनी है। आपको अपने घर पर ही इस गद्दे पर सोना है।
स्टेप 1. सबसे पहले आपको कंपनी की वेबसाइट https://www.wakefit.co/ पर जाना है।
स्टेप 2. होम पेज पर सबसे नीचे आपको स्लीप इंटर्नशिप लिखा हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अप स्लीप इंटर्नशिप सीजन-5 में एप्लाई नाउ पर क्लिक करें।
स्टेप 4. अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी है।
स्टेप 5. आपसे एक सवाल यह पूछा जाएगा कि आपको यह इंटर्नशिप क्यों करनी है। इसका आपको कंपनी के टार्गेट के अनुकूल जवाब देना है।