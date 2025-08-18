किसी से कैश में रुपये उधार लेना भी पड़ सकता है भारी, जान लें Income Tax का यह नियम

अगर आप किसी से 20,000 रुपये से ज्यादा का कर्ज कैश में लेते हैं, तो आयकर विभाग आप पर जुर्माना लगा सकते हैं। वहीं, अगर आप 20,000 रुपये से अधिक की रकम किसी को कर्ज के पुनर्भुगतान के रूप में देते हैं, तो भी आप पर जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना आपके द्वारा ली गई या चुकाई गई रकम के बराबर हो सकता है। यानी 20 हजार रुपये का कर्ज लिया तो 20 हजार रुपये ही जुर्माना लग जाएगा। आयकर नियमों को लेकर अवेयरनेस न होना आप पर काफी भारी पड़ सकती है। आइए विस्तार से समझते हैं।