सैलरी आते ही खत्म हो जाती है? 50/30/20 के इस नियम को करें फॉलो, बचेगा काफी पैसा

आजकल अधिकतर युवा नौकरीपेशा लोगों की हालत यह है कि सैलरी आने के हफ्तेभर में ही पूरा पैसा खत्म हो जाता है। आसान उपलब्धता के चलते आजकल युवाओं के पास कई लोन्स और कई क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं। जैसे ही सैलरी आती है, अधिकांश पैसा लोन की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने में चला जाता है। इसके बाद जरूरी खर्चों के लिए फिर से लोन लेना पड़ जाता है। इस तरह लोग कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। वित्तीय जागरुकता के अभाव में ऐसा हो रहा है। फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं कि व्यक्ति को अपना मंथली बजट 50/30/20 के नियम को फॉलो करते हुए बनाना चाहिए। आइए जानते हैं कि यह नियम क्या कहता है।