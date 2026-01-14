40% से ज्यादा कमाई EMI में जा रही, खतरनाक स्तर तक पहुंचा परिवारों पर कर्ज का बोझ, चुकाने के लिए कर रहे ये जतन

निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर कर्ज का बोझ खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 40% कर्जदार क्रेडिट कार्ड का घुमाव (रोटेशन) करते हैं। यानी एक कार्ड का बिल दूसरे कार्ड से भरते हैं। 22% लोगों को दोस्तों, परिवार या साहूकारों से मदद लेनी पड़ती है। ये उपाय अस्थायी राहत तो देते हैं, लेकिन 2 से 6 महीने बाद स्थिति और बिगड़ जाती है। नए कर्ज पर ब्याज का बोझ बढ़ जाता है।